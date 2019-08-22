Дождливо в Амурской области: прогноз погоды на 23 августа

Фото: Амур.инфо

23 августа в Амурской области ночью облачно с прояснением, в отдельных районах небольшие дожди. Ночью и в утренние часы туман, дымка. Слабый ветер подует с востока, северо-востока. Температура воздуха составит 11...16, по северо-востоку – 5...10 градусов.

Днём переменно облачно, в большинстве районов дожди. Ветер северо-восточный слабый до умеренного. Уличные термометры покажут 19...24, местами – около 27. В Благовещенске облачно с прояснением, временами слабый дождь. Ветер северо-восточный, его скорость достигнет 4-9 метров в секунду. Температура воздуха ночью опустится до плюс 15, днем поднимется до плюс 20...22, сообщает Амурский гидрометцентр.

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Нина Гвоздкова