Ливни в Амурской области не стали помехой строительству на Восточном

Отставания в строительстве второй очереди космодрома Восточный от графика из-за ливней, прошедших в Амурской области нет. Меры по предотвращению остановки работ на стройплощадке были приняты своевременно.

«Генеральным подрядчиком строительства данного объекта выполняются необходимые мероприятия по водоотведению, позволяющие осуществлять работы в соответствии с графиками», – уточнили в Роскосмосе. В госкорпорации подчеркнули, что меры по предотвращению остановки работ на строительной площадке стартового стола под «Ангару» в период ливневых дождей были приняты своевременно.

В июле во время встречи с молодыми специалистами в ЦНИИмаш генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что строительство на космодроме идет, несмотря на обильные дожди. По его словам, на месте «заливает котлованы, техника работает очень тяжело».

Ранее источник на космодроме сообщил ТАСС, что рабочие компании ПСО «Казань» осенью начнут заливать бетон под новый стартовый стол на космодроме Восточный, с которого будут запускаться ракеты серии «Ангара». Позднее генеральный директор Роскосмоса подтвердил планы начала заливки бетона под стартовый стол космодрома Восточный осенью 2019 года.