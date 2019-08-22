В Благовещенске на проезжей части умер мужчина

В Благовещенске ночью на проезжей части обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, смерть человека не носит криминальный характер.

Видео с места происшествия опубликовали в Инстаграме. На кадрах видно, что съемка велась в темное время суток в районе перекрестка улиц Калинина и Красноармейской. Так как человек лежал на проезжей части, очевидцы предположили, что его сбил автомобиль.

В МО МВД России «Благовещенский» корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что информация о случившемся поступила в полицию в четверг, 22 августа, в 00:40. Ее сообщили медики скорой помощи.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. Предварительно, признаки насильственной смерти не установлены. Не исключается, что человек погиб из-за сердечной недостаточности. Истинную причину установит судебно-медицинская экспертиза.