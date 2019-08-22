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сегодня, 12:51 3

В Благовещенске на проезжей части умер мужчина

В Благовещенске на проезжей части умер мужчина
Фото: instagram.com/kriminal.blg

В Благовещенске ночью на проезжей части обнаружено тело мужчины. По предварительным данным, смерть человека не носит криминальный характер.

Видео с места происшествия опубликовали в Инстаграме. На кадрах видно, что съемка велась в темное время суток в районе перекрестка улиц Калинина и Красноармейской. Так как человек лежал на проезжей части, очевидцы предположили, что его сбил автомобиль.

В МО МВД России «Благовещенский» корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что информация о случившемся поступила в полицию в четверг, 22 августа, в 00:40. Ее сообщили медики скорой помощи.

В настоящее время правоохранители проводят проверку. Предварительно, признаки насильственной смерти не установлены. Не исключается, что человек погиб из-за сердечной недостаточности. Истинную причину установит судебно-медицинская экспертиза.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • Landyush

    Landyush
    1 час назад

    Что ж за перекресток такой...

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    в районе перекрестка улиц Калинина и Красноармейской



    Опять этот перекрёсток. (

  • Б-29

    Б-29
    50 минут назад

    Всё как у Блока:

    Ночь, улица, фонарь, аптека,

    Бессмысленный и тусклый свет.

    Живи еще хоть четверть века —

    Все будет так. Исхода нет.

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