В Амурской области официально принят документ по гуманитарной помощи во время ЧС

Фото: правительство Амурской области

В Приамурье принят правовой акт об организации работы с добровольными пожертвованиями тем, кто пострадал во время недавнего наводнения. Они касаются работы подведомственных учреждений регионального министерства социальной защиты.

Инициатором принятия правового акта стала прокуратура Амурской области, сообщается в информационном сообщении надзорного органа.

В региональное правительство были направлены предложения и проект правового акта «в целях определения порядка организации работы с добровольными пожертвованиями». Результатом стало принятие официального документа 21 августа, который официально закрепил, что вся гуманитарная помощь для подтопленцев должна поступать в подведомственные минсоцзащиты учреждения, затем передаваться в министерства, а затем, по заявкам муниципалитетов, распределяться между пострадавшими.

В министерстве, в свою очередь сообщили, что ранее работа велась по внутреннему служебному документу ведомства, который также распространялся на подведомственные учреждения.

Между тем в настоящее время социальные учреждения постепенно переходят на обычный режим работы. Желающие оказать помощь, могут позвонить по телефонам территориальных комплексных центров социального обслуживания населения. В Благовещенске – это «Доброта».