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22августа
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сегодня, 12:40 3

В Амурской области официально принят документ по гуманитарной помощи во время ЧС

В Амурской области официально принят документ по гуманитарной помощи во время ЧС
Фото: правительство Амурской области

В Приамурье принят правовой акт об организации работы с добровольными пожертвованиями тем, кто пострадал во время недавнего наводнения. Они касаются работы подведомственных учреждений регионального министерства социальной защиты.

Инициатором принятия правового акта стала прокуратура Амурской области, сообщается в информационном сообщении надзорного органа.

В региональное правительство были направлены предложения и проект правового акта «в целях определения порядка организации работы с добровольными пожертвованиями». Результатом стало принятие официального документа 21 августа, который официально закрепил, что вся гуманитарная помощь для подтопленцев должна поступать в подведомственные минсоцзащиты учреждения, затем передаваться в министерства, а затем, по заявкам муниципалитетов, распределяться между пострадавшими.

В министерстве, в свою очередь сообщили, что ранее работа велась по внутреннему служебному документу ведомства, который также распространялся на подведомственные учреждения.

Между тем в настоящее время социальные учреждения постепенно переходят на обычный режим работы. Желающие оказать помощь, могут позвонить по телефонам территориальных комплексных центров социального обслуживания населения. В Благовещенске – это «Доброта».

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#наводнение #помощь #соцзащита

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Комментарии
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  • Riddick

    Riddick
    1 час назад



    амуринфо

    гуманитарная помощь для подтопленцев должна поступать в подведомственные минсоцзащиты учреждения, затем передаваться в министерства, а затем, по заявкам муниципалитетов, распределяться между пострадавшими.



    То есть, вещи, собранные муниципалитетом для нуждающихся надо 1)отдать в местную соцзащиту (кто их забирает?) 2)она отдаст их в министерство (кто их перевозит?) 3) министерство по заявкам муниципалитетов раздает пострадавшим (как раздаёт? Из Благовещенска? Кто забирает? ).

    В чем прикол?

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад



    Желающие оказать помощь, могут позвонить по телефонам территориальных комплексных центров социального обслуживания населения, в Благовещенске – это «Доброта».



    Позвонил...

    Вещи не принимают. (

    Даже новые.

  • inoy

    inoy
    1 час назад

    Тупицы все испортят, сами оказать не могут еще и людям палки в колеса суют))))))

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