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сегодня, 12:21 0

Благовещенцы задержали мужчину, подозреваемого в краже колготок

Благовещенцы задержали мужчину, подозреваемого в краже колготок
Фото: pixabay.com

В дежурную часть полиции Благовещенска обратилась индивидуальный предприниматель. Руководитель оптового магазина сообщила стражам правопорядка, что они вместе с работниками поймали и удерживают мужчину, собиравшегося украсть коробку с колготками.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Граждане передали мужчину стражам правопорядка. Его доставили в дежурную часть. Как сообщает амурское управление МВД. задержанным оказался ранее привлекавшийся к уголовной ответственности местный житель 1978 года рождения.

Предварительно установлено, что с 12 по 15 августа злоумышленник вынес со склада четыре коробки с колготками на сумму около 60 тысяч рублей. В помещение он пробирался через аварийный выход – дверь время от времени открывали для проветривания склада.

Похищенное подозреваемый продавал, а деньги тратил на собственные нужды. В отношении задержанного МО МВД России «Благовещенский» возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Такую меру пресечения избрал Благовещенский городской суд.

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#закон #происшествия

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