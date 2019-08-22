В Амурскую область поступила вакцина против гриппа

Партия вакцины против гриппа поступила в Амурскую область. 144 410 доз вакцины «Совигрипп» предназначены для бесплатной иммунизации детей и беременных женщин.

«Это 100 % от потребности для данных категорий граждан. До конца недели вакцина поступит во все медицинские учреждения области и незамедлительно начнется прививочная кампания», – сообщила главный врач ГАУЗ АО «Амурский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» Наталья Липская.

Кроме того, в ближайшее время ожидается поставка свыше 270 000 доз препарата для бесплатной иммунизации отдельных групп взрослого населения. О сроках начала вакцинации сообщит министерство здравоохранения Амурской области.