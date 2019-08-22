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сегодня, 11:54 0

Для пострадавших от наводнения амурских библиотек собрали тысячи книг

Для пострадавших от наводнения амурских библиотек собрали тысячи книг
Фото: pixabay.com

Команда «Молодежки ОНФ» собрала более 7 000 книг для библиотек Амурской области, пострадавших от наводнения. К всероссийской акции присоединились не только амурчане, но и жители Еврейской автономной области, Забайкальского и Хабаровского краев.

«Те книги, которые передадут жители соседних регионов, мы доставим в Амурскую область, чтобы там у детей и молодежи вновь появилась возможность посещать библиотеки. Чтение – это важный элемент любого образовательного процесса. Интернет, конечно, плотно вошел в нашу жизнь, но хорошую книгу по-прежнему ничто не заменит», – отметил участник команды «Молодежки ОНФ» в Амурской области Александр Екжанов.

Участница «Молодежки ОНФ» из Хабаровского края Алина Стародубова рассказала, что в основном люди приносят художественную литературу и учебники: «Это очень актуально, ведь совсем скоро начнется учебный год. Приятно, что акция нашла отклик в сердцах горожан – приносят по 5–10 книг, а одна семья передала целый архив».

Всю собранную литературу «Молодежка ОНФ» передаст в библиотеки Мазановского и Селемджинского районов, где паводок уничтожил почти весь книжный фонд.

Планируется, что акция #Читай станет постоянной и в последующем затронет все регионы страны. Пока принять участие в книжной благотворительности можно до 22 августа. В Благовещенске передать книги в библиотеки, пострадавшие от наводнения, можно по трем адресам:

  • улица Ленина, 139 – Амурская областная научная библиотека;
  • улица Ленина, 104 – Благовещенский государственный педагогический университет;
  • улица Чайковского, 76 – общежитие Дальневосточного аграрного университета.

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#культура #наводнение

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