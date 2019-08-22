Ученые придумали нижнее белье, устраняющее запах пота

Группа ученых и дизайнеров представили публике новое изобретение, которое, по их мнению, изменит мир. Его создателями стали микробиологи Рози Бродхэд и Крис Каллеварт из Гентского Университета в Бельгии.

Новшество представляет собой плотно облегающее боди с длинными рукавами. Этот вид нижнего белья поможет устранить неприятный запах тела. Создатели дали ему название «вторая кожа».

У человека, который будет носить такое белье под обычной одеждой, отпадает надобность в применении дезодоранта.

Боди отличается от другого нижнего белья тем, что в ткань добавили живые пробиотические бактерии. Они «исправляют» микробиоту человеческого тела и не дают запаху распространяться.

Использовать пробиотические бактерии предложил Крис Каллеварт. Он считает, что это боди будет крайне полезно людям, которые постоянно занимаются спортом, а также тем, кто страдает проблемой сильного потоотделения.

«Мы решили внедрить здоровых бактерий в текстиль, чтобы оздоровить микробиоту, являющуюся причиной неприятного запаха», – объяснила разработчик костюма Рози Бродхэд.

Боди можно постоянно стирать без вреда для живых бактерий. Важно только учесть, что «вторая кожа» стирается при температуре до 30 градусов. При повышении градуса живые бактерии начнут умирать, сообщает Rg.ru.