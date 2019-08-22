Амурчан просят помочь собрать детей в школу (видео)

Неравнодушных амурчан просят помочь собрать к началу учебного года детей, в чьих семьях сделать этого не могут. В областном центре открыли 4 пункта сбора вещей для таких ребят. Акцию «Вместе в школу» организовала общественная организация «Мамонтенок». Сбор продлится до 31 августа.

Помощь окажут детям из неблагополучных семей, а также школьникам, которые оказались без попечения родителей и пока находятся в медицинских организациях. Общественники просят приносить в пункты сбора альбомы, краски, ручки, тетради и другие канцелярские принадлежности.

С 1 по 10 сентября собранное развезут по районам области. Общественная организация «Мамонтенок» работает совместно с органами соцзащиты, которые помогут определить нуждающихся.

Пункты сбора находятся по следующим адресам: магазин «Домино» (Калинина 52); магазин «Государственная символика России» (Амурская, 230); павильон «Продукты на каждый день» (Театральная, 145/1); сервисный центр «Профессионал» (Мухина, 31, офис 5); бухгалтерско-юридическая компания «С. Бизнес» (Фрунзе, 48).

Телефон куратора: 8-961-955-75-25 (Анастасия).