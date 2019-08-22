В Белогорске из-за аварии две трети города останутся без воды

Фото: администрация Белогорска

В Белогорске произошла авария на магистральном трубопроводе центральной канализационно-насосной станции. Коммунальные службы в ближайшее время произведут экстренное отключение водоснабжения. Решение было принято на оперативном совещании при главе Белогорска.

Вместе с руководителями ресурсоснабжающих предприятий и заместителем главы по ЖКХ Станислав Мелюков обсудил первостепенные меры по устранению аварийной ситуации. Без горячей и холодной воды останется две трети Белогорска, за исключением микрорайонов Транспортный и Амурсельмаш. Под отключение попадет не только жилой благоустроенный фонд, но и объекты социальной сферы. Воды не будет 22 августа с 12:00 и ориентировочно до 20:00, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий и изношенности сетей. Провал грунта спровоцировал облом трубы диаметром в метр. Залегает она на глубине 6 метров, забилась песком. Необходимо в срочном порядке выполнить ремонтно-восстановительные мероприятия, чтобы обеспечить нормальную работу канализационно-насосной станции. Устранить аварию постараемся предельно оперативно. Участок будет вскрыт спецтехникой, которой фактически в Белогорске нет. Достигнута договоренность о привлечении машины из Благовещенска. Она уже на пути в город», – рассказал директор водоканала Белогорска Вячеслав Остапенко.

Ремонтно-восстановительным бригадам предстоит вскрыть участок, извлечь поврежденную магистраль протяженностью около 20 метров и установить новую трубу. Жителям Белогорска на время ремонтных работ советуют запастись водой для первостепенных нужд.