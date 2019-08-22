Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:40 4

В Белогорске из-за аварии две трети города останутся без воды

В Белогорске из-за аварии две трети города останутся без воды
Фото: администрация Белогорска

В Белогорске произошла авария на магистральном трубопроводе центральной канализационно-насосной станции. Коммунальные службы в ближайшее время произведут экстренное отключение водоснабжения. Решение было принято на оперативном совещании при главе Белогорска.

Вместе с руководителями ресурсоснабжающих предприятий и заместителем главы по ЖКХ Станислав Мелюков обсудил первостепенные меры по устранению аварийной ситуации. Без горячей и холодной воды останется две трети Белогорска, за исключением микрорайонов Транспортный и Амурсельмаш. Под отключение попадет не только жилой благоустроенный фонд, но и объекты социальной сферы. Воды не будет 22 августа с 12:00 и ориентировочно до 20:00, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

«Авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий и изношенности сетей. Провал грунта спровоцировал облом трубы диаметром в метр. Залегает она на глубине 6 метров, забилась песком. Необходимо в срочном порядке выполнить ремонтно-восстановительные мероприятия, чтобы обеспечить нормальную работу канализационно-насосной станции. Устранить аварию постараемся предельно оперативно. Участок будет вскрыт спецтехникой, которой фактически в Белогорске нет. Достигнута договоренность о привлечении машины из Благовещенска. Она уже на пути в город», – рассказал директор водоканала Белогорска Вячеслав Остапенко.

Ремонтно-восстановительным бригадам предстоит вскрыть участок, извлечь поврежденную магистраль протяженностью около 20 метров и установить новую трубу. Жителям Белогорска на время ремонтных работ советуют запастись водой для первостепенных нужд.

Просмотров всего: 406

#администрация Белогорска #ЖКХ

распечатать


Общество 6

В Белогорске предлагают изменить порядок проведения спартакиады городов Амурской области
Общество

В Белогорске все-таки проведут сельхозярмарку
Общество

В Белогорске посостязаются плоды, овощи и фрукты
Общество 2

Готовность коммунальной инфраструктуры Приамурья к отопительному сезону достигла 76,5 %
Комментарии
Показать все (4) Обсудить на форуме
  • ЛюсиТа

    ЛюсиТа
    1 час назад

    Советуют запастись водой после того как её отключили??? Безумие какое-то

  • Таяна

    Таяна
    15 минут назад

    Колодцы и колонки никто не отменял

  • Таяна

    Таяна
    15 минут назад

    Колодцы и колонки никто не отменял

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    10 минут назад

    ЛюсиТа

    Советуют запастись водой после того как её отключили??? Безумие какое-то



    Читать не умеете? Сообщение в Белогорске вышло в 11-05. На амуринфо в 11-40. Воду отключили в 12-05



Показать все (4) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь