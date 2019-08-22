В Благовещенске подростки выбили окна на первом этаже жилого дома

Ночью в одном из благовещенских дворов группа подростков разбила стекла в окнах квартиры пожилого человека. Шум разбудил его соседку. Женщина вызвала полицию и успела сфотографировать детей.

Это произошло под утро во дворе дома № 6 на Институтской. «Я проснулась от шума во дворе – громко разговаривали и смеялись подростки. Слышу, они говорят: "А давайте окна бить будем? Какие? А вон, синие!" У нашего пожилого соседа окна старые, деревянные, покрашенные в синий цвет. И вот дети сказали: "Там все равно бомжи живут"» – и стали бросать камни в стекла. От слов дети сразу перешли к делу и разбили четыре окна на первом этаже.

Женщина пыталась прогнать хулиганов и вызвала полицию. «Их было четверо – трое мальчиков и девочка. Она снимала происходящее на телефон. Детям лет по 13–14. Напоследок они сфотографировались на фоне разбитых окон. Насколько мне известно, конфликта между детьми и хозяином квартиры не было», – рассказала жительница дома.

В пострадавшей квартире, по ее словам, живет немолодой одинокий человек. «Вот представьте: он инвалид-афганец, живет на одну пенсию. Сейчас ему придется менять стекла в четырех окнах. Поставить пластиковые окна он не сможет, это слишком дорого. Я считаю, что родители этих малолетних хулиганов должны возместить ущерб», – говорит очевидица происшествия.

В МО МВД России «Благовещенский» корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. После того как личности детей установят, инспектор по делам несовершеннолетних должен провести с ними беседу, а копию материала направить в комиссию по делам несовершеннолетних. Также полицейским предстоит выяснить, почему в ночное время дети находятся на улице. Если в их семьях выявят признаки неблагополучия, правоохранители начнут производство по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Между тем хозяин пострадавшей квартиры имеет право обратиться в суд за возмещением ущерба.