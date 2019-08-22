Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
22августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:25 7

В Благовещенске подростки выбили окна на первом этаже жилого дома

В Благовещенске подростки выбили окна на первом этаже жилого дома

Ночью в одном из благовещенских дворов группа подростков разбила стекла в окнах квартиры пожилого человека. Шум разбудил его соседку. Женщина вызвала полицию и успела сфотографировать детей.

Это произошло под утро во дворе дома № 6 на Институтской. «Я проснулась от шума во дворе – громко разговаривали и смеялись подростки. Слышу, они говорят: "А давайте окна бить будем? Какие? А вон, синие!" У нашего пожилого соседа окна старые, деревянные, покрашенные в синий цвет. И вот дети сказали: "Там все равно бомжи живут"» – и стали бросать камни в стекла. От слов дети сразу перешли к делу и разбили четыре окна на первом этаже.

Женщина пыталась прогнать хулиганов и вызвала полицию. «Их было четверо – трое мальчиков и девочка. Она снимала происходящее на телефон. Детям лет по 13–14. Напоследок они сфотографировались на фоне разбитых окон. Насколько мне известно, конфликта между детьми и хозяином квартиры не было», – рассказала жительница дома.

В пострадавшей квартире, по ее словам, живет немолодой одинокий человек. «Вот представьте: он инвалид-афганец, живет на одну пенсию. Сейчас ему придется менять стекла в четырех окнах. Поставить пластиковые окна он не сможет, это слишком дорого. Я считаю, что родители этих малолетних хулиганов должны возместить ущерб», – говорит очевидица происшествия.

В МО МВД России «Благовещенский» корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что по факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. После того как личности детей установят, инспектор по делам несовершеннолетних должен провести с ними беседу, а копию материала направить в комиссию по делам несовершеннолетних. Также полицейским предстоит выяснить, почему в ночное время дети находятся на улице. Если в их семьях выявят признаки неблагополучия, правоохранители начнут производство по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

Между тем хозяин пострадавшей квартиры имеет право обратиться в суд за возмещением ущерба.

Просмотров всего: 2083

#дети #происшествия

распечатать

Фотогалерея

Происшествия 3

В Благовещенске на проезжей части умер мужчина
Происшествия

Благовещенцы задержали мужчину, подозреваемого в краже колготок
Общество 4

Амурчан просят помочь собрать детей в школу (видео)
Общество

Первый российский поезд с детским купе пойдет в Анапу
Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • Kadet_84

    Kadet_84
    2 часа назад

    В подобных ситуациях, постоянно задаюсь вопросом: "Почему таких утырков от нечего делать, всегда тянет совершить, что нибудь пакостное"?

  • Агамемнон

    Агамемнон
    1 час назад

    А некоторые возмущаются, что доведенные до отчаяния люди берут оружие и отстреливают таких шакалят.

  • Darina 2016

    Darina 2016
    51 минута назад

    "хороший выход" написать исковое заявление на возмещение ущерба, если даже человек сможет сам написать (без услуг юриста и я что-то не слыхала, чтобы иск составляли без взимания оплаты за услуги) и пока наши суды рассмотрят данный иск, пройдет не мало времени... и потрачено не мало нервных клеток, а зима не за горами

  • ФИО

    ФИО
    39 минут назад

    обязательную трудотерапию пора вводить для подобных упырей. Наверняка захребетники, ничего полезного не делающие в своих семьях. Иначе бы понимали, что человеку, который не может позволить себе замену окон, будет непросто исправить последствия их "шалости". Папаши с мамашами обязаны компенсировать потери, а школота - отработать затраты родителей.

  • Капуша

    Капуша
    24 минуты назад

    Сможет себе позволить замену окон, не сможет - какая разница, тут сам факт беспредела возмущает. Чтобы дети не вырастали в преступников, за такие действия нужно хорошенько наказывать и их и родителей, пресекать это нужно на корню, чтоб другим неповадно было

  • American Patriot

    American Patriot
    18 минут назад

    Таких усыплять нужно. Зачем они обществу.

  • Дочь Самурая

    Дочь Самурая
    8 минут назад

    Родители возместят ущерб, а неадекваты пусть квартиру помоют. Упыри

Показать все (7) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь