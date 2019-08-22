Водонапорная башня в селе Егорьевка снова ищет хозяина (видео)

История башни насчитывает несколько десятилетий. По словам старожилов, она появилась в селе Егорьевка примерно в 60-е годы прошлого века. Тогда она принадлежала совхозу, ее использовали для нужд пожарных, военных и фермеров. Но в 90-е годы после распада СССР башню забросили, совхоз исчез, и строение вместе с земельным участком в 50 соток осталось бесхозным.

В итоге башня попала в частные руки. Но по прямому назначению уже не использовалась. «Мне продал ее отец моей бывшей жены, он ее купил много лет назад. Насколько мне известно, башня принадлежала ООО "Карина". Когда бывший тесть ее приобрел, она была полуразрушена. Пришлось ее восстанавливать. И дом, стоящий по соседству, мы тоже вместе достраивали. Там были кочегарка и баня раньше, мы сделали полноценный дом со всеми коммуникациями, здесь можно прописаться и жить. А вот к самой башне коммуникации не до конца проведены. Начато, но не доделано. На верхнем этаже башни сделана комната, гипсокартоном отделаны стены, евроокна стоят. Там раньше был бак для воды, сейчас он наполовину обрезан, остался бак литров на 500. И над баком как раз сделан пол, помещение. Можно сделать бассейн, сауну», – рассказал нынешний владелец Александр Чуркин.

Но это не все варианты использования. Александр считает, что из строения получится интересный и оригинальный жилой дом, особенно, если соединить башню со стоящим рядом жилым помещением. Также владелец говорит о том, что ее все еще можно использовать по прямому назначению.

«Здесь на территории стоит жилой дом, сама башня высотой примерно с 9-этажный дом и водонасосная станция. Как раз она подает воду в дом, и от нее можно провести воду к башне», – отметил Александр.

Александр с супругой приезжает в свои владения трижды в неделю. Они остаются ночевать в доме, наводят порядок на территории, собирают ягоду. Со слов мужчины, продать башню он решил по финансовой необходимости.

«Продаем, потому что хотим расширить жилплощадь в Благовещенске. Мы пополнение в семье ждем. Кадастровую стоимость всех строений и участка оценили в 2 470 000 рублей. Плюс отдам контейнер, стоящий на участке, люди как склад его могут использовать. Продавать будем по кадастровой стоимости», – подытожил мужчина.