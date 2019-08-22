Глава Белогорска через соцсети ищет нового зама с зарплатой от 70 тысяч

В мэрии Белогорска грядут перемены кадрового состава. Со своей должности уходит нынешний заместитель главы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. Станислав Мелюков начал поиски нового зама через свою страничку в Инстаграме.

Он написал, что место становится вакантным по причине семейных обстоятельств Ольги Сапожниковой.

«Как известно, кадры решают все. Общероссийская проблема нехватки кадров касается и Белогорска. Специалистов не хватает везде, в том числе и в администрации. Заместитель главы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова в силу семейных обстоятельств в конце сентября переезжает в другой регион. Она закрывала очень большой и важный участок работы. Занять его теперь некем. Поэтому обращаюсь ко всем с предложением: если вы чувствуете, что хотите и сможете работать заместителем главы Белогорска, прошу откликнуться», – попросил градоначальник.

Он также опубликовал целый список требований к кандидатам: обязательное высшее образование, стрессоустойчивость, усидчивость, коммуникабельность, неконфликтность, умение работать в команде, инициативность, ответственность, умение работать с большим объемом информации, способность быстро переключаться на выполнение разных задач, многозадачность, умение работать с людьми, понимание задач местного самоуправления, умение работать в Word, Excel, в Интернете, соцсетях, понимание общеполитических процессов, понимание основ документооборота, кадровой службы.

Замглавы по вопросам местного самоуправления отвечает за многие направления, в частности – делопроизводство, кадровую службу, архив; работу с обращениями граждан; взаимодействие с правоохранительными органами, федеральными органами, исполнительными органами госвласти; взаимодействие с городским советом народных депутатов, избирательной комиссией, общественными организациями; организацию деятельности главы и администрации; подготовку и проведение общегородских мероприятий и «много еще чего».

«Разумеется, ненормированный рабочий день. Заработная плата – от 70 тысяч рублей на руки (в зависимости от стажа). Резюме подавать лично Ольге Сапожниковой. Предложение действительно до 2 сентября включительно», – подытожил Станислав Мелюков.

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