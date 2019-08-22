Глава Белогорска через соцсети ищет нового зама с зарплатой от 70 тысяч
В мэрии Белогорска грядут перемены кадрового состава. Со своей должности уходит нынешний заместитель главы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. Станислав Мелюков начал поиски нового зама через свою страничку в Инстаграме.
Он написал, что место становится вакантным по причине семейных обстоятельств Ольги Сапожниковой.
«Как известно, кадры решают все. Общероссийская проблема нехватки кадров касается и Белогорска. Специалистов не хватает везде, в том числе и в администрации. Заместитель главы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова в силу семейных обстоятельств в конце сентября переезжает в другой регион. Она закрывала очень большой и важный участок работы. Занять его теперь некем. Поэтому обращаюсь ко всем с предложением: если вы чувствуете, что хотите и сможете работать заместителем главы Белогорска, прошу откликнуться», – попросил градоначальник.
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Как известно, кадры решают все. Общероссийская проблема нехватки кадров касается и Белогорска. Специалистов не хватает везде, в том числе и в администрации... ⠀ Заместитель главы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова @sapozhnikova.o.m в силу семейных обстоятельств в конце сентября переезжает в другой регион. Она закрывала очень большой и важный участок работы. Занять его теперь некем. ⠀ ❗️Поэтому обращаюсь ко всем с предложением - если вы чувствуете, что хотите и сможете работать заместителем главы Белогорска, прошу откликнуться❗️ ⠀ Обязательное условие - высшее образование (должность муниципальная). Другие требования: стрессоустойчивость, усидчивость, коммуникабельность, неконфликтность, умение работать в команде, инициативность, ответственность, умение работать с большим объемом информации, способность быстро переключаться на выполнение разных задач, многозадачность, умение работать с людьми, понимание задач местного самоуправления, умение работать в Word, Excel, в интернете, соцсетях, понимание общеполитических процессов, понимание основ документооборота, кадровой службы. ⠀ Замглавы по вопросам местного самоуправления отвечает за: ✅ Делопроизводство, кадровую службу, архив; ✅ Работу с обращениями граждан; ✅ Взаимодействие с правоохранительными органами, федеральными органами, исполнительными органами госвласти; ✅ Организацию работы добровольной народной дружины; ✅ Взаимодействие с городским советом народных депутатов, избирательной комиссией; ✅ Взаимодействие с общественными организациями; ✅ Организацию деятельности главы и администрации; ✅ Подготовку и проведение общегородских мероприятий; ✅ много еще чего... ⠀ Разумеется, ненормированный рабочий день. Заработная плата - от 70 тысяч рублей «на руки» (в зависимости от стажа). Резюме подавать лично Ольге Сапожниковой. Предложение действительно до 2 сентября включительно. ⠀ #белогорск #амурскаяобласть
Он также опубликовал целый список требований к кандидатам: обязательное высшее образование, стрессоустойчивость, усидчивость, коммуникабельность, неконфликтность, умение работать в команде, инициативность, ответственность, умение работать с большим объемом информации, способность быстро переключаться на выполнение разных задач, многозадачность, умение работать с людьми, понимание задач местного самоуправления, умение работать в Word, Excel, в Интернете, соцсетях, понимание общеполитических процессов, понимание основ документооборота, кадровой службы.
Замглавы по вопросам местного самоуправления отвечает за многие направления, в частности – делопроизводство, кадровую службу, архив; работу с обращениями граждан; взаимодействие с правоохранительными органами, федеральными органами, исполнительными органами госвласти; взаимодействие с городским советом народных депутатов, избирательной комиссией, общественными организациями; организацию деятельности главы и администрации; подготовку и проведение общегородских мероприятий и «много еще чего».
«Разумеется, ненормированный рабочий день. Заработная плата – от 70 тысяч рублей на руки (в зависимости от стажа). Резюме подавать лично Ольге Сапожниковой. Предложение действительно до 2 сентября включительно», – подытожил Станислав Мелюков.
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