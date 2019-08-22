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сегодня, 11:30 11

Глава Белогорска через соцсети ищет нового зама с зарплатой от 70 тысяч

Глава Белогорска через соцсети ищет нового зама с зарплатой от 70 тысяч

В мэрии Белогорска грядут перемены кадрового состава. Со своей должности уходит нынешний заместитель главы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова. Станислав Мелюков начал поиски нового зама через свою страничку в Инстаграме.

Он написал, что место становится вакантным по причине семейных обстоятельств Ольги Сапожниковой.

«Как известно, кадры решают все. Общероссийская проблема нехватки кадров касается и Белогорска. Специалистов не хватает везде, в том числе и в администрации. Заместитель главы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова в силу семейных обстоятельств в конце сентября переезжает в другой регион. Она закрывала очень большой и важный участок работы. Занять его теперь некем. Поэтому обращаюсь ко всем с предложением: если вы чувствуете, что хотите и сможете работать заместителем главы Белогорска, прошу откликнуться», – попросил градоначальник.

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Как известно, кадры решают все. Общероссийская проблема нехватки кадров касается и Белогорска. Специалистов не хватает везде, в том числе и в администрации... ⠀ Заместитель главы по вопросам местного самоуправления Ольга Сапожникова @sapozhnikova.o.m в силу семейных обстоятельств в конце сентября переезжает в другой регион. Она закрывала очень большой и важный участок работы. Занять его теперь некем. ⠀ ❗️Поэтому обращаюсь ко всем с предложением - если вы чувствуете, что хотите и сможете работать заместителем главы Белогорска, прошу откликнуться❗️ ⠀ Обязательное условие - высшее образование (должность муниципальная). Другие требования: стрессоустойчивость, усидчивость, коммуникабельность, неконфликтность, умение работать в команде, инициативность, ответственность, умение работать с большим объемом информации, способность быстро переключаться на выполнение разных задач, многозадачность, умение работать с людьми, понимание задач местного самоуправления, умение работать в Word, Excel, в интернете, соцсетях, понимание общеполитических процессов, понимание основ документооборота, кадровой службы. ⠀ Замглавы по вопросам местного самоуправления отвечает за: ✅ Делопроизводство, кадровую службу, архив; ✅ Работу с обращениями граждан; ✅ Взаимодействие с правоохранительными органами, федеральными органами, исполнительными органами госвласти; ✅ Организацию работы добровольной народной дружины; ✅ Взаимодействие с городским советом народных депутатов, избирательной комиссией; ✅ Взаимодействие с общественными организациями; ✅ Организацию деятельности главы и администрации; ✅ Подготовку и проведение общегородских мероприятий; ✅ много еще чего... ⠀ Разумеется, ненормированный рабочий день. Заработная плата - от 70 тысяч рублей «на руки» (в зависимости от стажа). Резюме подавать лично Ольге Сапожниковой. Предложение действительно до 2 сентября включительно. ⠀ #белогорск #амурскаяобласть

Публикация от С.Ю.Мелюков (@s.meliukov)

Он также опубликовал целый список требований к кандидатам: обязательное высшее образование, стрессоустойчивость, усидчивость, коммуникабельность, неконфликтность, умение работать в команде, инициативность, ответственность, умение работать с большим объемом информации, способность быстро переключаться на выполнение разных задач, многозадачность, умение работать с людьми, понимание задач местного самоуправления, умение работать в Word, Excel, в Интернете, соцсетях, понимание общеполитических процессов, понимание основ документооборота, кадровой службы.

Замглавы по вопросам местного самоуправления отвечает за многие направления, в частности – делопроизводство, кадровую службу, архив; работу с обращениями граждан; взаимодействие с правоохранительными органами, федеральными органами, исполнительными органами госвласти; взаимодействие с городским советом народных депутатов, избирательной комиссией, общественными организациями; организацию деятельности главы и администрации; подготовку и проведение общегородских мероприятий и «много еще чего».

«Разумеется, ненормированный рабочий день. Заработная плата – от 70 тысяч рублей на руки (в зависимости от стажа). Резюме подавать лично Ольге Сапожниковой. Предложение действительно до 2 сентября включительно», – подытожил Станислав Мелюков.

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#Белогорск #работа

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Комментарии
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  • Молчание Ягнят

    Молчание Ягнят
    2 часа назад

    У нас ненормированный рабочий день означает, что ты переходишь в постоянное рабство к работодателю.

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    2 часа назад

    А еще в администрации нет замглавы по строительству...пресс-секретаря ((((((((

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Я знаю, кто сможет. Тем более, у него всё равно мандат собираются отобрать.

    Сразу Белогорск поднимет до невиданных высот. И даже переезжать из Благовещенска не станет - роликами всё завалит.

  • МАКСИМ MAX

    МАКСИМ MAX
    2 часа назад

    Ненормированный рабочий день, по закону, означает, что вся переработка сверх 40 часов в неделю должна покрываться отгулами либо двойной оплатой, при этом переработка свыше 120 часов в год запрещена. Все ли работодатели правильно понимают требования Трудового Кодекса РФ? Практика показывает, что никто...

  • УГА

    УГА
    1 час назад

    МАКСИМ MAXНенормированный рабочий день, по закону, означает, что вся переработка сверх 40 часов в неделю должна покрываться отгулами либо двойной оплатой, при этом переработка свыше 120 часов в год запрещена. Все ли работодатели правильно понимают требования Трудового Кодекса РФ? Практика показывает, что никто...


    Практика показывает, что и суды это не правильно понимают.

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    МАКСИМ MAX

    Ненормированный рабочий день, по закону, означает, что вся переработка сверх 40 часов в неделю должна покрываться отгулами либо двойной оплатой, при этом переработка свыше 120 часов в год запрещена. Все ли работодатели правильно понимают требования Трудового Кодекса РФ? Практика показывает, что никто...



    За переработку установлена доплата к окладу.



  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Хмык

    Я знаю, кто сможет.



    Не сможет!

    На этой должности, во-первых, надо работать!

    А во-вторых, ежегодно подавать декларацию о доходах.

    А он этого не умеет. (

  • anschutka

    anschutka
    1 час назад

    Понаберут по объявлению Инстаграму И премия лайками

  • кержак

    кержак
    57 минут назад

    ...Сережу Труша ищет...)))

  • тоже из Белогорска

    тоже из Белогорска
    49 минут назад

    Сбежит через 2 дня))))

  • Рив Норин

    Рив Норин
    38 минут назад

    тоже из Белогорска

    Сбежит через 2 дня))))



    Ага, не дождетесь! Вы быстрее пойдете борщ варить всей администрацией, чем он от вас свалит.

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