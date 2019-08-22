Первый российский поезд с детским купе пойдет в Анапу

Первый поезд с купе для пассажиров с детьми отправится 22 августа из Москвы в Анапу. Об этом сообщила «Федеральная пассажирская компания».

«Детское купе» – это пилотный проект ФПК. Первые оборудованные для детей места будут доступны в купейных вагонах поезда № 109В/109С сообщением Москва – Анапа, по четыре места в каждом вагоне.

«Дизайн интерьера разработан с учетом проезда в нем маленьких пассажиров. Нижние места обеспечены специальными устройствами для защиты ребенка от падения. Чтобы разнообразить досуг детей в пути, в купе предусмотрены настольные игры и игрушки», – говорится в сообщении компании.

В рамках проекта ФПК также сотрудничает с компанией «Читай-город», которая предоставила книги для создания в поезде библиотеки детской литературы, пишет ТАСС.

Пока что проект реализован лишь в поезде №109В/109С сообщением Москва — Анапа (места с 1-е по 4-е каждого купейного вагона). В первый рейс он отправится из Москвы 22 августа и будет курсировать до 27 сентября 2019 года. Специалисты проанализируют отзывы пассажиров, после чего будет принято решение о целесообразности дальнейшего внедрения таких вагонов. Интересно, что стоимость билетов на места в «детском купе» не отличается от стоимости билетов в другие купе тех же вагонов, дополняет Губернiя daily.