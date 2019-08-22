В России движение междугородных автобусов будут мониторить по единой системе

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В России собираются создать к 2020 году единую федеральную систему мониторинга и контроля автобусных междугородных перевозок пассажиров. Об этом сообщили в Министерстве транспорта РФ.

«К концу 2020 года будет создана единая федеральная система мониторинга и контроля автобусных междугородних перевозок пассажиров», – говорится в сообщении ведомства.

С 15 мая по 15 июня 2019 года был протестирован пилотный проект с использованием системы на территории Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов. За это время в системе было зарегистрировано более 300 рейсов и свыше трех тысяч проездных документов.

Ожидается, что новая система мониторинга повысит качество предоставляемых сервисов для удобства пассажиров при оформлении и оплате билетов, позволит оптимизировать затраты перевозчиков и поспособствует вытеснению нелегалов с рынка, сообщает «Парламентская газета».

Как сообщалось ранее, президент РФ Владимир Путин поручил до 1 декабря 2020 года создать единую федеральную систему мониторинга и контроля автобусных пассажироперевозок между регионами.