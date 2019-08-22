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сегодня, 10:41 0

В Свободненском районе уничтожили 5 тонн комбикорма для свиней

В Свободненском районе уничтожили 5 тонн комбикорма для свиней
Фото: pixabay.com

В связи с распространением африканской чумы свиней в Приамурье сотрудники амурского Россельхознадзора провели рейд в Свободненском районе. В ходе выездной проверки уничтожено 5 тонн комбикорма для свиней, который принадлежал индивидуальному предпринимателю.

На хранении у владельца хозяйства обнаружены комбикорма без ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар.

На свиноферме, где провели рейд, содержится более 600 голов свиней, при этом на территории хозяйства не обустроена площадка для складирования и обеззараживания навоза. На владельца хозяйства составлены протоколы об административных правонарушениях, выданы предписание об устранении выявленных нарушений. Со всеми зафиксированными нарушениями индивидуальный предприниматель согласился и обязался устранить их в отведенные сроки.

Выездной рейд специалисты провели в рамках обеспечения мероприятий по недопущению заноса возбудителя АЧС на территорию Свободненского района.

Как сообщало Амур.инфо, африканскую чуму свиней на днях стали подозревать у свиней в двух хозяйствах села Волково. Животные заболели на частных подворьях. Чрезвычайной противоэпизоотической комиссии принято решение перекрыть участки автомобильной дороги в районе села.

В начале августа из-за вспышки этого опасного заболевания в селах Усть-Ивановка и Ровное было уничтожено все свинопоголовье местных жителей и фермеров – более семисот свиней.

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#бизнес #животные #сельское хозяйство

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