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сегодня, 10:19 0

Женщина забеременела от мертвого мужа

Женщина забеременела от мертвого мужа
Фото: sebagee с сайта Pixabay

Женщина решила забеременеть от мужа, который неожиданно для всех покончил с собой. Пара планировала завести детей в 2020 году, но из-за несчастного случая не успела этого сделать естественным путем.

14 августа 27-летний Себастьян Мойлан (Sebastian Moylan) из Британии, покончил с собой из-за проблем с психикой. В тот же день его жена Джермима (Jermimah) получила судебное разрешение на изъятие у погибшего биологического материала, чтобы родить от умершего мужа ребенка. В течение 24 часов медики собирали сперму у мертвеца. Известно, что теперь биологическим материалом можно будет пользоваться в течение 10 лет. Женщина не стала откладывать беременность и прошла процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

Пара поженилась в 2015 году. Джермима уже готовилась к материнству и проходила различных врачей для того, чтобы родить здорового малыша. Несмотря на произошедшее в семье, 27-летняя женщина по-прежнему хочет родить от мужа. «Он стал бы самым чудесным в мире отцом», – цитирует вдову «Лента.ру».

Брат девушки уже запустил кампанию по сбору средств для ЭКО. Предполагается, что собранные на онлайн-площадке средства пойдут не только на ЭКО, но и на юристов, адвокатов, издержки на суд, погашение ипотеки за дом и похороны Себастьяна.

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#жизнь #происшествия

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