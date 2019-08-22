В Белогорске предлагают изменить порядок проведения Спартакиады городов Амурской области
Спортивная общественность Белогорска выработала десять предложений для организаторов спартакиады городов Амурской области. Пересмотреть подход в организации главного спортивного события региона предложил глава Белогорска. Станислав Мелюков считает, что необходимо привести регламент спартакиады в соответствие с реалиями, чтобы у каждого муниципалитета были равные возможности для победы.
«Мы ежегодно подаем свои предложения в министерство спорта. В этом году, после финала спартакиады в Белогорске, подошли к вопросу очень серьезно. По поручению главы города собрали всех представителей команд и обсудили вопросы, которые их интересовали. К примеру, почему в соревнованиях есть виды спорта, в которых из 10 городов выступают всего 4? Это достаточно затратные виды спорта. Есть ли смысл принимать в них участие спортсменам, если они не развиваются на всех территориях Амурской области? Наше предложение было вообще исключить их из спартакиады», – рассказала начальник управления физкультуры и спорта Ольга Саяпина.
Предложения необходимо рассмотреть коллегиально, считает глава Белогорска. Амур.инфо публикует предложенные изменения.
- Для качественной организации проведения финалов спартакиады городов, необходимо предусматривать в областном бюджете средства не только на подготовку спортивных объектов, но и приобретение спортивного инвентаря, в размере не менее 100 тысяч рублей, изготовление представительской и сувенирной продукции в размере не менее 100 тысяч рублей, организацию культурных мероприятий в размере не менее 300 тысяч рублей.
- Обязать команды прибывать на финал спартакиады на своем транспорте, который сопровождает команды в течение всех дней соревнований, а принимающей стороне обеспечить охраняемые места парковки.
- Областной Федерации спортивного ориентирования предусмотреть выделение денежных средств для изготовления новых карт местности для проведения спартакиады по спортивному ориентированию на разных территориях Амурской области.
- Соблюдать положение, принятое до начала первого вида спартакиады на весь период проведения соревнований, не допускать изменений по ходу проведения стартов.
- Привлекать к судейству любых видов соревнований спартакиады судей разных территорий, как минимум по одному представителю от каждой команды-участницы данного вида, чтобы не допускать предвзятого судейства.
- Изменить сроки проведения вида соревнований по спортивному ориентированию на 27-29 сентября (в настоящее время соревнования проводят в мае, что не соответствует этапу подготовки спортсменов).
- Исключить из спартакиады городов следующие виды спорта: хоккей с мячом, гандбол (за последние 3 года в этих видах принимали участие не более 4 команд из 10 территорий).
- Ввести в состав команды по гиревому спорту одну женщину.
- Исключить из финала соревнований городошный и гиревой спорт, проводить их на предварительном этапе спартакиады.
- Включить в спартакиаду как зимний вид спорта спортивное ориентирование на лыжах.
Спортивная общественность Белогорска готова обсуждать и другие предложения, направленные на развитие массового спорта в Амурской области, сообщает пресс-служба администрации города.
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