В Белогорске предлагают изменить порядок проведения Спартакиады городов Амурской области

Спортивная общественность Белогорска выработала десять предложений для организаторов спартакиады городов Амурской области. Пересмотреть подход в организации главного спортивного события региона предложил глава Белогорска. Станислав Мелюков считает, что необходимо привести регламент спартакиады в соответствие с реалиями, чтобы у каждого муниципалитета были равные возможности для победы.

«Мы ежегодно подаем свои предложения в министерство спорта. В этом году, после финала спартакиады в Белогорске, подошли к вопросу очень серьезно. По поручению главы города собрали всех представителей команд и обсудили вопросы, которые их интересовали. К примеру, почему в соревнованиях есть виды спорта, в которых из 10 городов выступают всего 4? Это достаточно затратные виды спорта. Есть ли смысл принимать в них участие спортсменам, если они не развиваются на всех территориях Амурской области? Наше предложение было вообще исключить их из спартакиады», – рассказала начальник управления физкультуры и спорта Ольга Саяпина.

Предложения необходимо рассмотреть коллегиально, считает глава Белогорска. Амур.инфо публикует предложенные изменения.

Для качественной организации проведения финалов спартакиады городов, необходимо предусматривать в областном бюджете средства не только на подготовку спортивных объектов, но и приобретение спортивного инвентаря, в размере не менее 100 тысяч рублей, изготовление представительской и сувенирной продукции в размере не менее 100 тысяч рублей, организацию культурных мероприятий в размере не менее 300 тысяч рублей.

Обязать команды прибывать на финал спартакиады на своем транспорте, который сопровождает команды в течение всех дней соревнований, а принимающей стороне обеспечить охраняемые места парковки.

Областной Федерации спортивного ориентирования предусмотреть выделение денежных средств для изготовления новых карт местности для проведения спартакиады по спортивному ориентированию на разных территориях Амурской области.

Соблюдать положение, принятое до начала первого вида спартакиады на весь период проведения соревнований, не допускать изменений по ходу проведения стартов.

Привлекать к судейству любых видов соревнований спартакиады судей разных территорий, как минимум по одному представителю от каждой команды-участницы данного вида, чтобы не допускать предвзятого судейства.

Изменить сроки проведения вида соревнований по спортивному ориентированию на 27-29 сентября (в настоящее время соревнования проводят в мае, что не соответствует этапу подготовки спортсменов).

Исключить из спартакиады городов следующие виды спорта: хоккей с мячом, гандбол (за последние 3 года в этих видах принимали участие не более 4 команд из 10 территорий).

Ввести в состав команды по гиревому спорту одну женщину.

Исключить из финала соревнований городошный и гиревой спорт, проводить их на предварительном этапе спартакиады.

Включить в спартакиаду как зимний вид спорта спортивное ориентирование на лыжах.

Спортивная общественность Белогорска готова обсуждать и другие предложения, направленные на развитие массового спорта в Амурской области, сообщает пресс-служба администрации города.