Сотрудники космодрома Восточный собрали гуманитарную помощь для подтопленцев

Сотрудники филиала ФГУП «ЦЭНКИ» КЦ Восточный собрали и передали гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения амурчан. 21 августа помощь была передана в администрацию Мазановского района.

С 1 по 9 августа на космодроме проходила акция «Мы рядом!» по сбору гуманитарной помощи подтопленцам.

Участие в ней приняли более ста человек: несли вещи, бытовую технику, средства личной гигиены, бойцы студотрядов закупили несколько комплектов посуды.

Как сообщает пресс-служба филиала, ранее сотрудники космодрома уже помогали людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. К примеру, к 1 июня работники филиала закупили подгузники и игрушки для детей, проходящих лечение в городской больнице Свободного.