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сегодня, 10:40 1

Сотрудники космодрома Восточный собрали гуманитарную помощь для подтопленцев

Сотрудники космодрома Восточный собрали гуманитарную помощь для подтопленцев
Фото: russian.space

Сотрудники филиала ФГУП «ЦЭНКИ» КЦ Восточный собрали и передали гуманитарную помощь для пострадавших от наводнения амурчан. 21 августа помощь была передана в администрацию Мазановского района.

С 1 по 9 августа на космодроме проходила акция «Мы рядом!» по сбору гуманитарной помощи подтопленцам.

Участие в ней приняли более ста человек: несли вещи, бытовую технику, средства личной гигиены, бойцы студотрядов закупили несколько комплектов посуды.

Как сообщает пресс-служба филиала, ранее сотрудники космодрома уже помогали людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации. К примеру, к 1 июня работники филиала закупили подгузники и игрушки для детей, проходящих лечение в городской больнице Свободного.

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#космодром #наводнение

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Комментарии
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  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    добровольно или добровольно-принудительно? думаю что 2

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