В Китае женщина заразилась птичьим гриппом

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Случай заражения человека птичьим гриппом H5N6 зафиксирован в Пекине. Об этом сообщил центр по контролю и профилактике заболеваний китайской столицы. Подчеркивается, что этот тип гриппа ранее регистрировали и в других районах Китая.

«17 августа 2019 года в Пекине зарегистрирован случай заражения человека вирусом птичьего гриппа H5N6. Заразившаяся женщина 59 лет приехала в Пекин 3 месяца назад», – говорится в сообщении ведомства. Сейчас больная находится в критическом состоянии. Этот тип птичьего гриппа уже фиксировали в других районах Китая. Известно, что от человека к человеку он не передаётся.

Симптомы заболевания начали проявляться у женщины ещё 6 августа. Перед этим она имела непосредственный контакт с живой домашней птицей. В ходе предварительного расследования выяснилось, что птицу привезли из другой провинции, из какой не уточняется.

Власти призывают жителей города избегать контакта с живой птицей. Но, если возникнет такая необходимость, нужно пользоваться средствами защиты, пишет РИА Новости.

Опасный вирус с 2002 по 2005 стал распространяться в странах Азии сначала в фермерских хозяйствах. Потом появились первые заболевшие среди людей. В 2004 году в Индонезии от этого опасного заболевания погибли восемь человек, в Таиланде – четыре человека. В том же году медики узнали, что вирус передается не только от птицы к человеку, но и от человека к человеку. В 2005 году птичий грипп добрался до России, пишет kp.ru. С 2014 года в Поднебесной заболели птичьим гриппом 24 человека.