Благодаря новому расписанию, которое разработано с учетом времени работы пункта пропуска в Благовещенске на пункте пропуска Хэйхэ увеличился пассажиропоток. Для этого в здании китайской таможни расширили зону ожидания.

Пункты пропуска Благовещенск и Хэйхэ перешли на единый временной режим работы. Если раньше пассажирское направление пункта пропуска Хэйхэ работало с 7:30 до 17:00 по пекинскому времени, то теперь время работы пункта пропуска продлили: он начинает работу ежедневно в 7:00, а заканчивает работу в 20:00, сообщает Biang.ru со ссылкой на телевидение Хэйхэ.

«Мы скооридинировали работу между таможнями Китая и России. Кроме того, мы демонтировали офисную зону в четвертой секции пункта пропуска, расширили зону ожидания для пассажиров до более 300 квадратных метров и добавили кресла для удобства пассажиров, ожидающих теплоходы», – заявил заместитель секретаря партийной ячейки управления пунктами пропуска Хэйхэ Ду Хайбин.

В среднем в день в течение лета через пункт пропуска проходит 5 000 человек. За первое полугодие 2019 года пассажиропоток на пункте пропуска Хэйхэ составил 407 000 человек, что на 14,1 % больше, чем годом ранее.

На грузовой таможне руководство также приняло меры по ускорению досмотра грузов на въезд и выезд. «Мы упростили процедуры таможенного оформления. Теперь не требуется многоэтапных проверок. Практически все процедуры проходят по принципу одного окна. Кроме того, китайские и российские компании могут оставить у нас свои жалобы и предложения, которые мы учитываем», – заявил заместитель начальника управления пунктами пропуска Хэйхэ Лян Юншэн.