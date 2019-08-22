Благовещенск отмечает День Государственного флага

22 августа в России отмечается День Государственного флага. В этом году праздник будет особенным: с того момента, как триколор стал символом государства, прошло 350 лет. И хотя День флага не назначен выходным, к нему приурочено множество торжественных мероприятий. Они пройдут и в Благовещенске.

Основные праздничные события в честь 350-летия российского триколора пройдут в амурской столице с 22 по 25 августа. На открытых площадках и в учреждениях культуры состоятся концерты, акции, познавательные часы и викторины, выставки и мастер-классы.

22 августа

Центральное мероприятие праздника «И реет гордо флаг России!» состоится в 18:00 на площади Общественно-культурного центра. С днем российского триколора благовещенцев поздравят вокалисты и хореографические коллективы города.

На уличной сцене ОКЦ развернется Галерея знамен: от стяга Ивана Грозного до флага России. А после горожан объединит танцевальный флешмоб с флажками.

Во время концерта будут работать интерактивные площадки. На точке «Аквагрим» всем желающим нанесут российский триколор.

Творческая выставка откроется на точке «Россия в рисунках детей». Благовещенцы смогут продемонстрировать свои знания о цветах флага на викторине, а также поучаствовать в розыгрыше билетов на фестиваль «Амурская осень». Для этого участникам праздника нужно сделать фото и разместить его в Инстаграме с хэштегами #Мойфлаг и #Флагмоегогосударства. Победят самые оригинальные фотографии.

В случае дождя праздничный концерт состоится в большом зале ОКЦ, а интерактивные площадки будут расположены здесь же в холлах на первом и втором этажах.

Кроме того, к празднованию Дня флага присоединится фестивальное движение «Культурный город на набережной». Концерт начнется в 18:00 в районе ротонды.

23 августа

Продолжатся торжества по случаю Государственного праздника в пятницу. В 18:00 Городской парк приглашает на праздничную программу. А у ротонды в это же время начнется танцевальная программа «Россия – это мы» от Ассоциации пожилых людей. Мастера декоративно-прикладного творчества презентуют тематически сувениры.

24 августа в 19.00 у ротонды состоится концерт Сергея Яковлева «Россией я любуюсь и горжусь!».

25 августа в 18.00 на набережной р. Амур запланированы акция «Мой флаг» от Муниципальной информационной библиотечной системы, концерт ансамбля «Казачья песня», выставка-ярмарка и выступление творческих молодежных коллективов Благовещенска, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

Как ранее сообщало Амур.инфо, в Константиновке День государственного флага отметят автопробегом.

Справка. Впервые бело-сине-красный флаг был поднят в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орел», построенном в 1667-1669 годах на Дединовской верфи. А уже сын Алексея Михайловича — Пётр Первый — в 1705 году сделал стяг с такими цветами официальными знаменем русских торговых судов. Царь сам нарисовал его образец и определил порядок расположения горизонтальных полос. До 1 712 года такой же флаг был и на военных кораблях, пока его не сменил Андреевский.

Официальный статус флаг приобрел только в 1896 году, когда накануне коронации Николая Второго министерство юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой».

В апреле 1918 года большевики по инициативе Якова Свердлова приняли решение упразднить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище. Решение коммунистов ушло в историю вместе со всей советской страной: 22 августа 1991 года российские парламентарии вновь вернули бело-сине-красному стягу статус государственного символа. Через три года указом президента был установлен День Государственного флага Российской Федерации, призванный напомнить жителям страны историю и значения одного из главных символов государства, пишет издание.