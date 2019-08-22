В Благовещенске начался сбор средств на памятник Олегу Маслову

В Благовещенске собираются увековечить память амурского поэта и врача Олега Маслова. Памятник должен быть установлен в Городском парке, за зданием театра драмы. Инициативная группа благовещенцев призывает общественность присоединиться к сбору средств на изготовление скульптуры.

«Памятник будет выполнен в виде скульптурного изображения сидящей фигуры Олега Константиновича в полный рост, рядом с ним – стопка книг. Изготовлением бронзовой фигуры займутся мастера в городе Касли. По договору, стоимость работ составит 2 600 000 рублей. Еще 1 000 000 рублей потребуется на благоустройство, включающее в себя бетонирование площадки, укладку плитки, установку светильников и лавочек», – рассказала корреспонденту ИА «Амур.инфо» представитель инициативной группы «Друзья Маслова» Ирина Милицкая.

По словам Ирины Ивановны, идея создания памятника оформилась, когда на здании Амурской областной детской клинической больницы устанавливали мемориальную доску Олегу Константиновичу. Ирина Милицкая не исключила, что, возможно, компанию памятнику Маслову в будущем составят памятники Нины Релиной, Александра Тихомирова. «Предполагается, что это место станет точкой притяжения культурной жизни города. Здесь можно собираться, проводить поэтические чтения», – добавила Ирина Ивановна. Разрешение на установку получено. Его открытие планируется в День города, 2 июня 2020 года.

Кандидат медицинских наук, основатель анестезиологической службы Амурской области, член Союза писателей СССР и лауреат амурской премии в области литературы и искусства Олег Маслов является почетным гражданином Благовещенска. Олег Константинович скончался 27 мая 2015 года. В последние годы он жил и работал в Израиле. До отъезда из Благовещенска Маслов выпустил 11 авторских книг.

На протяжении года в Благовещенске в поддержку проекта проведут различные культурные мероприятия. В ЦЭВ имени Белоглазова по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 1, состоится концерт сводного международного оркестра Благовещенск – Хэйхэ. Выступит оперный певец из Москвы Павел Баранский. Прозвучат стихотворения Олега Маслова. Концерт состоится 2 сентября текущего года в 18 часов.

5 сентября в Амурском областном театре кукол по адресу: улица Шевченко, 60/4, баритон Павел Баранский представит вечер итальянской музыки. Начало концерта – 18 часов.

19 сентября в Амурской областной филармонии состоится творческий вечер в рамках 17 открытого фестиваля кино и театра «Амурская осень». Начало в 19 часов.

Сделать благотворительный взнос по договору пожертвования в размере 1 500 рублей и получить пригласительный билет можно по адресу: улица Богдана Хмельницкого, 9 (офис «Буквица»), телефон (4162) 53-15-10.

Всех, кто готов финансово поддержать установку памятника Олегу Маслову, могут сделать взнос по реквизитам: