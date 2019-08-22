У человека нашли новый орган: обзор прессы

Автомобилистов могут освободить от некоторых штрафов; почерк человека неповторим; зарплаты сотрудников Роскосмоса выше, чем у космонавтов. Обзор прессы подготовлен ведущим «Авторадио-Благовещенск» Павлом Савинкиным.

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«Российская газета». Во-первых, узнаете, что автомобилистов могут освободить от обязанности оплачивать штрафы за нарушение ПДД и парковки, если их об этом не уведомили за 10 дней. Второе: правительство озаботилось условиями хранения алкогольной продукции. Если раньше некоторые правила было сложно соблюдать (например предписывались даже толщина досок поддонов – не менее 15 сантиметров или яркость лампочки на складе), то теперь их приблизили к реальной жизни. Но не это самое интересное в издании.

Очень интересно

И самое интересное даже не то, что ученые открыли у человека новый орган – представляете? Казалось, мы изучены вдоль и поперек, снаружи и внутри, а вот поди ж ты, нашелся-таки уголочек человеческого тела, ранее не изученный. Но, повторюсь, даже не это самое интересное (во всяком случае, мне так кажется).

Самое-самое – исследование по поводу того, что почерк человека – сродни тембру его голоса и отпечаткам пальцев: он неповторим. Можно писать, держа ручку зубами. Можно писать другой рукой. Можно писать даже пальцами ног – бесполезно! Почерк всегда будет один! Вы знали об этом? Теперь знаете.

Напишут же такое

Столь же много интересного в «АиФ». Я остановился на ответе на вопрос: «Сколько нужно зарабатывать в России, чтобы жить нормально?». При этом в скобках отмечу, что слово «нормально» каждый понимает по-своему. Так вот, социологи выяснили, что в среднем по стране зарплата должна быть в размере 66 тысяч рублей. Повторю: должна быть. А почему на этой заметке остановился? А потому что в другой говорится о том, что сотрудники «Роскосмоса» – всякие менеджеры и подменеджеры – получают 400 тысяч в месяц. Больше космонавтов. Рассуждая об этом, Герой России космонавт Нефёдов, сказал, что это «неприлично» (судя по употребленному слову, он интеллигентный, скромный человек). Но кто ж его услышит? Разве что боженька, недалеко от которого космонавт побывал.

Полный абзац

Ну ладно сотрудники «Роскосмоса». Вот в «Аргументах неделi» Андрей Караулов рассуждает о зарплатах чиновников (тема, в общем-то, избитая, согласитесь). В пример приводится и.о. губернатора Курганской области Шумков, зарплата которого – 1 миллион. Правда, рублей. Но не думаю, что такая зарплата установлена без одобрения «свыше». И речь не о боженьке. Хотя смотря кого считать богом.

Еще в еженедельнике прочтете о том, как и из-за чего ссорятся продюсер «Ласкового мая» Разин и вокалист Шатунов. (В скобках замечу: из-за денег.)

А еще здесь пишут о том, что в Америке снимут сериал о сексуальных отношениях Билла Клинтона и Моники Левински. Самое интересное в этом сообщении то, что продюсером сериала является никто иной как сама Моника. То есть всё покажут со знанием дела.

На посошок

Завершу обзор «Комсомольской правдой», где рассказывается о том, как в Новосибирске открылась праздничная контора, сотрудники которой – бывшие военные и полицейские –- могут на глазах вашей девушки устроить «маски-шоу», «расстрелять» вас, а потом устроить смешную фотосессию. Ну и прочее в этом роде.

Или еще пишут об отношениях Лили Брик и Владимира Маяковского – только что в «Молодой гвардии» вышла книга-биография роковой женщины. Кстати, интересно б было прочитать – не из-за альковных подробностей, а для того, чтобы понять, что же это была за женщина, вокруг которой сложено столько легенд.

А еще рассказывается об астероиде, погубившем 66 миллионов лет назад жизнь на Земле. Узнаете, что если б не он, то сейчас вместо меня обзор прессы писал бы динозавр. Правда, немного более симпатичный, чем те, которых мы видим на картинках.