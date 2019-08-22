В большинстве районов дожди: прогноз погоды в Приамурье на 22 августа
В Амурской области 22 августа облачно с прояснениями, в большинстве районов дожди, в отдельных районах возможна гроза. Северо-восточный, восточный ветер дует со скоростью 3-8, усиливаясь до 14 метров в секунду.
Температура воздуха составит в течение дня 18...23, по крайним районам – до 15 градусов.
В Благовещенске дует северо-восточный ветер. Его скорость – 7-12 метров в секунду. Воздух прогреется до 18...20 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.
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