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22августа
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сегодня, 08:00 2

Минстрой нашел способ, который позволит решить проблему поиска подрядчика на космодром Восточный

Минстрой готов совместно с Роскосмосом определить особенности ценообразования для составления смет строительства космических объектов, что отчасти позволит решить проблему поиска подрядчика на космодром Восточный. Об этом журналистам сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Дмитрий Волков.

«Мы можем устанавливать специфику системы ценообразования, не только в территориальном разрезе, но и в отраслевом разрезе. …Космическая отрасль – это такая отрасль, там может быть специфическая зарплата у рабочих и строителей. Эту специфическую зарплату должен определить сам Роскосмос. Там есть специализирующие ценообразующие ресурсы. И это тоже возможно учесть в совместной работе с Минстроем. Поэтому, если коллеги из Роскосмоса сочтут эту работу целесообразной, то они вместе с нами ее начнут. Пока не начали», – сказал Волков.

Он добавил, что сложности с поиском подрядчика на Восточный связаны с комплексом факторов, одним из них является ценообразование, пишет ТАСС.

«Там есть вопросы проектной документации, к тому, когда эта проектная документация будет сделана, к другим аспектам. То есть там многофакторная история. Но там точно есть и влияние этой системы ценообразования», – сказал замминистра.

Ранее сообщалось, что госкорпорация «Роскосмос» предлагает создать подрядную организацию для строительства объектов космодрома Восточный, которая будет единственным исполнителем соответствующих работ.

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#космодром #космос #российская власть

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Комментарии
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  • сэр Уинстон

    сэр Уинстон
    2 часа назад

    найдена новая схема по отмыванию бюджетных денег

  • Stariy Lis

    Stariy Lis
    23 минуты назад

    Все как всегда по нашему....разогнать и зашугать старых, а потом искать новых подрядчиков....чем то смахивает на организацию работ по капремонту многоквартирных домов, на который оказывается и желающих не находится

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