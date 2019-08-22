Овнам придется пересмотреть планы, Рыбы с трудом войдут в рабочий ритм: астрологический прогноз на 22 августа

Восход Солнца: 05:28

Заход Солнца: 19:36

Солнце в Льве.

Овен. Удачный день для преподавательской деятельности, учебы, творчества. Благоприятен он для решения бытовых проблем, обращения к начальству или в правительственные учреждения. Вероятно улучшение финансового положения или удачное завершение дела. Не исключено, что во второй половине дня вам придется пересмотреть планы.

Телец. День благоприятный для планирования, социальных контактов и знакомств, которые будут носить долговременный характер и могут стать фундаментом для продвижения по службе или финансовых поступлений. День благоприятен для командировок и путешествий: вас ждут удача, приключения, творческие, личные или деловые победы. Вдали от дома откроются новые перспективы.

Близнецы. Не стоит основываться на эмоциях в своих поступках и решениях. Извинитесь, если считаете себя виноватым перед кем-либо, и простите виноватых перед вами. Не стоит повторять прежних ошибок, и тогда отношения с давними знакомыми могут качественно измениться. Благодаря этому вторая половина дня будет располагать к покою и равновесию.

Рак. Сегодня вероятны серьезные перемены в личной жизни. Чувство ответственности за себя и близких людей приведет к успеху.Будьте решительны: не следует злоупотреблять терпением судьбы - оно не беспредельно.

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Лев. Следует подвести черту под старыми планами, делами, контактами. .Ничего не планируйте, так как планы могут не сбыться. Но можете проявить себя как талантливые редакторы, писатели, режиссеры. Постарайтесь не так болезненно реагировать на критические замечания близких. Исключите агрессивность, быструю езду, прогулки в одиночестве, неоправданный риск.

Дева. День неблагоприятный для начала нового дела и чреватый трудностями в личных и семейных отношениях Вероятны бытовые хлопоты или проблемы с недвижимым имуществом. Звезды предостерегают от противостояния начальству. Откажитесь от любой активной деятельности, не проявляйте инициативу - звезды предрекают неудачу во всех начинаниях.

Весы. День активизации творческих способностей. Пропустив все впечатления дня через сознание, они будут владеть ситуацией на работе и в коллективе, чувствовать настроение подчиненных и состояние дел. Семейные проблемы вновь выйдут на первый план и потребуют значительных расходов. Отдыхать лучше в одиночестве. Самое время отправиться вместе с семьей на природу.

Скорпион. Принимаясь за новое дело, не оглядывайтесь на соперников и не пасуйте перед вероятными трудностями — в любви, в творчестве, в работе вас ждет успех. Однако не ставьте перед собой глобальных задач, не принимайте желаемое за действительное, иначе удача обернется поражением. Сегодня вероятны серьезные перемены в личной жизни как положительные, так и отрицательные.

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Стрелец. Сегодня вы будете несколько нервозны. Подумайте об укреплении своего здоровья, так как в скором времени возможно обострение хронических заболеваний и возникновение новых. Этот день может быть отмечен новыми встречами, неожиданными знакомствами. Возможна встреча с давним знакомым, который волновал ваше сердце.

Козерог. Вас ждут сегодня новые интересные знакомства — не исключено, что из деловых они перерастут в дружеские. В этот день нужно быть ближе к природе. Если есть дачный или приусадебный участок, то посвятите весь день его благоустройству.

Водолей. Вас, возможно, пригласят на какое-то семейное торжество, так что о подарке позаботьтесь заранее, не оставляя его поиски на последние минуты. Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения.

Рыбы. Тяжелый день, неблагоприятный для заключения сделок, покупок и выяснения отношений, сложных операций. Вы с трудом войдете в рабочий ритм. Вероятно угнетенное состояние и нервозность. Вам лучше собраться с мыслями, а жизнь сама подскажет нужный выход из создавшейся ситуации. Во второй половине дня отмените все визиты, не пожалейте времени для сна.

Астролог: Вальдемар Небоходцев