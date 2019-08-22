Личный опыт: как я выращивала ананас

Чуть больше года назад во мне внезапно проснулась особая любовь к ананасам. И не к таким, которые в банках, а именно к свежим плодам. За неделю могла съесть несколько. Чуть позже задалась вопросом «А как они вообще растут?» и полезла в гугл. Там-то и узнала, что, оказывается, выращивать их можно и в домашних условиях. Как это сделать – сейчас узнаете.

На самом деле ничего сложного в процессе выращивания ананасов нет. Во всяком случае, как это показалось мне. Может, кто-то решит иначе.

ЭТАП ПЕРВЫЙ

Первый и вполне логичный этап – покупка ананаса. Прежде чем его оплатить, я всегда проверяю попку на наличие плесени. Если она есть – покупать такой не стану. На самом деле мало кто смотрит на ананасные попки, а зря. Плесень на них – часто встречающаяся вещь. Если выбирать плод для посадки, то его листва должна быть зеленой и пышной и не похожа на старый пожухлый куст.

ЭТАП ВТОРОЙ

У купленного ананаса необходимо «выкрутить» макушку. Сам плод держим левой рукой, а правой аккуратными выкручивающими движениями извлекаем листву. Приложить усилий необходимо совсем немного.

Сразу скажу, что это один из методов. Кто-то просто срезает верхушку ананаса и подсушивает ее. Дальше от зеленой макушки необходимо отщипнуть нижние листочки (я убирала 3 ряда) и после этого помещаете ее в стакан или банку с чистой водой. Менять ее нужно каждый 3-й день.

ЭТАП ТРЕТИЙ

Когда макушечка пустит корни (это происходит примерно дней через 20), высаживайте ее! Почва должна быть легкой, можно использовать для домашних растений. Сам горшок выбирайте высотой около 15 сантиметров. И при посадке следите, чтобы земля не попадала на листья!

Поливайте будущий ананасик раз в неделю. И помните, что почва должна быть всегда слегка влажной, но ни в коем случае не мокрой! И держите саженец в теплом и солнечном месте. Ему необходимо не менее 6 часов естественного света! Если обеспечить этим не получается, тогда используйте люминесцентные, светодиодные или фитолампы. Получать от них свет растение должно 8-10 часов. Подкармливать ананасы можно и даже нужно удобрениями. Например, магазинными препаратами для бромелиевых или азалий.

ЭТАП ЧЕВЕРТЫЙ

Ананас полностью приживется через шесть месяцев. И примерно спустя этот срок из центра макушки появится красный цветок, из которого потом образуются синие лепестки, а затем и сам плод.

Если саженец спустя год не плодоносит, то либо растение больное, либо неправильно за ним ухаживали. Ускорить плодоношение можно разными методами:

заливать в розетку саженца раствор ацетилена; окурить растение обычным дымом в течение 10–15 минут каждые 2–3 дня. Сложного ничего в этом нет – просто ставите рядом с горшком емкость с дымящимися угольками. Ее и горшок накрывают плотным полиэтиленовым пакетом.

Мне похвастаться нечем, мои ананасы еще не дали плоды. Но знаю, что у нас в городе люди выращивают ананасы и их растения уже плодоносили. Мои пока в процессе. Даже если плодов не увижу, то особо не расстроюсь – мне очень нравится, как выглядит ананасный куст в интерьере квартиры. А еще безумно нравится то, как стильно выглядят верхушки в баночках с водой. Это отличное решение для декора! Почему нет?