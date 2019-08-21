Приамурью нужно больше 250 миллионов рублей федеральных денег на выплаты подтопленцам

21 августа на заседании КЧС, которое провёл губернатор Приамурья Василий Орлов, согласно представленным муниципальными образованиями сведениям, была уточнена общая потребность в средствах из федерального бюджета. Она составляет 250,53 миллиона рублей.

В полном объёме проведены выплаты по первому траншу на общую сумму 19,19 миллиона рублей. Идут выплаты по второму траншу на общую сумму 56,29 миллиона рублей.

«Наша с вами задача – чтобы граждане получили деньги. Давайте каждый день с нарастающим итогом уточнять процент, сколько граждан получили выплаты, какая динамика», – внёс изменения в порядок доклада о выплатах Василий Орлов.

На обратной связи из Мазановского района работал министр лесного хозяйства и пожарной безопасности области Алексей Венглинский. Глава региона попросил доложить, какая работа проведена в Мазановском районе, чтобы увеличить количество граждан для подачи заявлений на получение федеральных выплат.

«Сегодня в Новокиевском Увале работало 4 мобильных офиса и один автобус, который осуществлял подвоз желающих граждан к сельсовету для сдачи заявлений на включение в списки. Ещё один мобильный офис работал по Угловому. За сегодняшний день мобильными офисами практически полностью пройден Новокиевский Увал», – доложил министр.

Рассматривается, что мобильные офисы перенаправят в небольшие поселения, которые тоже были подтоплены, где они продолжат свою работу по активизации жителей для сдачи заявлений на федеральную помощь.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин доложил, что за истекшие сутки восстановлено 12 километров автодорог. Самая сложная ситуация остаётся на 5 участках, где закрыты проезды для транспортных средств. В Мазановском районе на участке Белоярово – Раздольное – Дружное ведутся восстановительные работы земляного полотна.

«Привлекли дополнительные силы компании «Транснефть», которая оказывает нам помощь. С завтрашнего дня приступают к завозу скального грунта с карьера космодрома Восточный. Задача – до 1 сентября восстановить проезд», – рассказал Александр Зеленин.

В Михайловском районе проблемные 2 моста – на 12 и 15 километрах дороги Завитинск – Поярково – Привольное. По информации Минтранса, на 12 километре завозится скальный грунт с Бурейского карьера. Планируется восстановить проезд до конца недели. После восстановления данного проезда необходимо приступить к обустройству объезда на мосту на 15 километре.

«Со вчерашнего дня усложнилась ситуация в Архаринском районе – на дороге Архара – Новосергеевка с 4 по 5 километр и на автодороге Заречное – Могилёвка – Грибовка закрыт проезд с 16 по 17 километры – перелив через дорогу. Есть альтернативные проезды по федеральной автомобильной трассе. После схода воды начнём восстановление», – сообщил министр.

Губернатор уточнил вопрос с актированием ущерба по дорогам. «Комиссия ещё работает. В понедельник будут готовы сметы», – ответил Александр Зеленин.

Тем временем за прошедшие сутки в рамках ремонта печей обследовано село Угловое Мазановского района. Необходим ремонт 42 печей, 3 сегодня были сделаны, 12 еще в работе.

«Выявлен один факт: обследование школы в Угловом показало, что существует угроза обрушения плит перекрытия нулевого этажа. После затоплении фундамент подвергся намоканию, сейчас идёт разрушение. Срочно организовано обследование. Ждём результатов», – рассказал министр строительства и архитектуры Игорь Карзунин. В связи с этим превентивно принято решение запретить доступ людей в ту зону, где есть угроза, и принять меры по восстановлению.

Ещё одна тема заседания – пункты долгосрочного пребывания людей.

«В Новобурейском пункт уже готов для принятия людей», – отметил министр имущественных отношений Сергей Олиферов.

«Мы смотрели его – он в очень хорошем состоянии», – добавила руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова.

В Благовещенске пункты долгосрочного пребывания ещё не готовы. Идёт приобретение постельных принадлежностей, посуды, мебели для ПДП. Решается вопрос с кухней.