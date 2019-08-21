Глава Приамурья: в отношении садика, где обрушилась штукатурка, нужно провести служебное расследование

«Нужно провести обследование там, где это необходимо. В отношении садика, где было обрушение, провести служебное расследование – кто и когда проводил работы, и принять соответствующие меры», – дал поручение губернатор.

Как рассказала министр образования и науки области Светлана Яковлева, капитальный ремонт в этом году в данном образовательном учреждении не проводился, только ремонтные работы в виде побелки: «Само событие произошло на 2-м этаже в группе, в которую только начали ходить дети. Штукатурка сухая, намоканий, деформаций, провисов нет. Предположение, почему произошло обрушение, – здание эксплуатируется 58 лет, его много раз белили и красили, предварительно, в результате переувлажнения от продолжительных дождей ухудшилось сцепление штукатурки с несущей плитой».

В момент происшествия в помещении находилось 13 детей младшего возраста, троим из которых была оказана медицинская помощь. Сейчас двое ребят находятся дома, один – на дополнительном обследовании.

Завтра здание детского сада будет закрыто, 100 воспитанников будут перераспределены по другим корпусам. Всё здание будет обследовано муниципальной комиссией. «Сейчас разрабатываем проекты приказа и писем, которые направим в органы местного самоуправления,–- проверить на предмет отслаивания штукатурки с потолка все образовательные организации», – сообщила Светлана Яковлева.

Кроме того, было предложено рассмотреть возможность обследовать социальные учреждения области на наличие скрытых дефектов, которые могут возникнуть после паводка. Минстрою поручено проработать этот вопрос.

По поручению губернатора профильные министерства предоставят перечень социальных и образовательных объектов, которые также проверят специалисты в кратчайшие сроки, сообщает областное правительство.