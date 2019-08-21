В районе села Волково временно закрыты три участка дорог из-за чумы свиней

Ограничение вводится перед въездом в село Волково и на участках со стороны сел Грибское и Лозовое. «Мы перекрываем движение на трех участках. Сейчас уже идет установка блоков, дорожных знаков и информационных щитов, на которых будет указана схема объездов. Движение транспорта по трассе будет осуществляться по объездным маршрутам. Ограничен будет доступ автомобильного транспорта только в село Волково. Водителям рекомендуем планировать свой маршрут с учетом дополнительного времени на движение по альтернативному маршруту и внимательно следить за информацией на дорожных знаках», – рассказал главный инженер, заместитель начальника ГКУ «Амурупрадор» Дмитрий Долгий.