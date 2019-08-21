Очевидцы: в Благовещенске нашли гранату в районе налоговой

Жители Благовещенска 21 августа сообщили, что в районе здания налоговой инспекции по улице Горького была обнаружена граната. Со слов очевидцев, ее нашел один из горожан недалеко от здания № 240/1. Квартал был сразу оцеплен спецслужбами.

Происшествие прокомментировали в полиции. Там пояснили, что действительно в МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение от гражданина, что в гаражном массиве он обнаружил металлический предмет, внешне схожий с боеприпасом.

«На место выехали оперативные службы. Данный предмет изъят, он будет направлен на экспертизу. По факту произошедшего проводится проверка», – рассказали в городской полиции.