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сегодня, 20:41 0

Очевидцы: в Благовещенске нашли гранату в районе налоговой

Очевидцы: в Благовещенске нашли гранату в районе налоговой

Жители Благовещенска 21 августа сообщили, что в районе здания налоговой инспекции по улице Горького была обнаружена граната. Со слов очевидцев, ее нашел один из горожан недалеко от здания № 240/1. Квартал был сразу оцеплен спецслужбами.

Происшествие прокомментировали в полиции. Там пояснили, что действительно в МО МВД России «Благовещенский» поступило сообщение от гражданина, что в гаражном массиве он обнаружил металлический предмет, внешне схожий с боеприпасом.

«На место выехали оперативные службы. Данный предмет изъят, он будет направлен на экспертизу. По факту произошедшего проводится проверка», – рассказали в городской полиции.

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#происшествия

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