Строительство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска начнут с вырубки деревьев

Заместитель председателя правительства Амурской области Павел Матюхин провел совещание по возведению новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Благовещенска. Он отметил, что 21 августа свершилось долгожданное событие – дан старт строительству ВПП.

«Прошло первое совещание с представителями правительства области, заказчиком-застройщиком ФГУП АГА (а), генподрядчиком АО "Гидроэлектромонтаж" и руководством аэропорта. Решались первые организационные вопросы, определились с планом на ближайшее время: передача площадки, ограждение и очистка от леса и кустарника территории, устройство временного рабочего поселка, подготовка рабочей документации, объем работ до конца текущего года. Настрой у всех позитивный. Новой взлетно-посадочной полосе быть», – сказал Павел Матюхин.

На днях пройдет передача строительной площадки заказчиком подрядной организации, которая в ближайшее время заступит на выполнение первых строительных работ.

«Мы определили вектор реализации проектных решений, встретились со всеми эксплуатирующими и подрядными организациями, определили, что нам необходимо выполнить в текущем году и в последующие годы. Обсудили прогнозируемые риски в нашей дальнейшей работе, на данный момент больших рисков мы не видим. Стройконтроль и авторский надзор заказчиком привлечены для исполнения обязательств, все обязательства перед подрядной организацией заказчиком исполняются, сейчас подрядчик заключает договора поставки материалов и другие договоры субподряда. Приемка выполненных работ будет осуществляться специалистами заказчика не реже одного раза в месяц», – отметил начальник управления капитального строительства ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)» Сергей Ухалов.

В ходе совещания подрядчик сообщил, что готов к выходу на мероприятия, которые необходимо оперативно выполнить в этом году.

«К сожалению, строительный сезон частично уже упущен, вины региона в этом нет, но главное, что все-таки в этом году мы начнем реконструкцию аэропортового комплекса. Работы много, нельзя терять время, в первую очередь важно четко определиться с перечнем работ и планом выполнения их на этот год, чтобы с основным объемом мы зашли в следующем году», – добавил глава регионального министерства транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин.

Набор первоочередных работ подразумевает лесосводку и лесоочистку строительной территории и участка земли, организация логистики по доставке инертных материалов, которые имеют соответствующие технические характеристики для аэродромной инфраструктуры, заготовка необходимого объема инертного материала, обустройство временного рабочего поселка, установка бетонного завода и другие мероприятия.

«Строительная организация нам знакома, взаимодействие будет оказано нами. В рабочем порядке мы обменяемся требованиями к пропускному режиму на предприятии, определим порядок допуска транспорта и специалистов на территорию строительной площадки», – рассказал руководитель аэропорта Валерий Шлегель.