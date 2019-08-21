Невероятные приключения итальянцев в России: у иностранцев в Амурской области угнали автомобиль

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту угона дорогого автомобиля. Незадолго до происшествия машину у хозяйки взяла в аренду пара из Италии. Бывшая амурчанка вышла за итальянца замуж и приехала с ним в Приамурье в гости к родственникам. К русской родне отправились на арендованном авто.

В селе Алексеевка Бурейского района в ночь на 21 августа иномарку Mark X 2017 года выпуска угнали неизвестные.

«Через знакомых друзей дала автомобиль в аренду. Девушка жила в Приамурье раньше, она родом из Алексеевки. Она вышла замуж за итальянца, приехали с мужем на 10 дней навестить родственников. 24 или 25 августа им надо обратно. Взяли в аренду машину и поехали. Позавчера они были в Новобурейске, вчера – в Прогрессе у родственников, а вчера поехали в Алексеевку к матери ее. И там, около дома, угнали машину, в которой были вещи, документы их, визы, билеты на самолет. В деревне видела одна женщина, что ее угоняли в 2 часа ночи, а следом проезжала похожая на спортивную машина, то ли серая, то ли белая, она гудела очень сильною. Ехали в сторону Прогресса. На Широкинском переезде там их сняли камеры: они пролетали поворот, притормозили. Потом мимо полиции в Прогрессе пролетели быстро», – рассказала владелица иномарки Олеся.

В УМВД России по Амурской области сообщили, что сообщение в полицию поступило утром, 21 августа. Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 158 «Кража». Правоохранители ищут тех, кто причастен к преступлению.

Хозяйка машины просит помочь найти свое движимое имущество. Обещает вознаграждение. Всех, кто что-либо знает о местонахождении автомобиля просят сообщить Олесе по телефону: 8-924-444-84-48.