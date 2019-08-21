Амурские фермеры смогут получить господдержку до 3 миллионов рублей

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Министерство сельского хозяйства Амурской области провело конкурс по отбору хозяйств для предоставления гранта «Агростартап» на создание и развитие КФХ. Он состоялся в рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Амурской области» нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В комиссию поступило 17 заявок. 31 июля завершился первый этап конкурсного отбора, в ходе которого была проведена экспертиза пакетов документов участников. Специальная комиссия определила 15 заявителей, допущенных ко второму этапу конкурса. Участники прошли собеседование, по итогам которого определятся победители. Их объявят 28 августа, сообщает пресс-служба правительства Амурской области. Как уточнили ИА «Амур.инфо» в пресс-службе, победителей будет 10 – эти хозяйства в текущем году смогут получить господдержку в сумме до 3 миллионов рублей.

Кроме того, в рамках действия государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области» проводится конкурс для предоставления грантов на поддержку начинающих фермеров и грантов на развитие семейных животноводческих ферм. Для рассмотрения в конкурсную комиссию поступило 8 заявок. Конкурсная комиссия определила 8 начинающих фермеров, допущенных ко второму этапу конкурса. 28 августа комиссия определит победителей конкурса и утвердит им планы расходов, в соответствии с которыми будут использованы средства гранта.

Также министерство проводит конкурсный отбор сельскохозяйственных потребительских кооперативов для предоставления субсидии на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (в части грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов для развития материально-технической базы). Гранты предоставляются в рамках подпрограммы «Поддержка малых форм хозяйствования» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Амурской области» в соответствии с правилами, утвержденными постановлением правительства региона.

Средства гранта используются на мероприятия, направленные на внедрение новых технологий и создание рабочих мест, строительство, реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической базы кооперативов. Максимальный размер гранта на один кооператив составляет до 70 миллионов рублей. Конкурсный отбор проводится в два этапа: на первом этапе конкурсная комиссия рассматривает заявки и документы к ним, представленные участниками конкурсного отбора; на втором этапе конкурсного отбора проводится очное собеседование в соответствии с утвержденными критериями отбора.