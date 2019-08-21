Мужчина из Серышева собирает деньги на ступенькоход

В редакцию Амур.инфо с просьбой о помощи обратился инвалид 1-й группы Сергей Васюченко. Мужчина проживает в Серышеве, где шесть лет назад, он по неосторожности упал с третьего этажа и получил перелом шейных позвонков. В итоге Сергей лишился возможности передвигаться.

После падения амурчанин был в сознании и сразу почувствовал, что его ноги стали неподвижными. Сейчас Сергей мечтает об инвалидном оборудовании, которое значительно облегчит ему жизнь. Узнал о нем он из статьи Амур.инфо. Ранее информагентство писало о мужчине из Свободного, которому помогли приобрести специальное инвалидное кресло – ступенькоход. Теперь он активно проводит свои будни, самостоятельно передвигается до магазинам, совершает прогулки и даже бывает в кинотеатре.

Сергей, услышав о мужчине из Свободного, тоже решил попробовать собрать деньги на такое инвалидное кресло. Сергею 29 лет, он проживает с родителями пенсионного возраста, которые не в силах помочь ему в ежедневных передвижениях. Сергей живёт на 3-м этаже коммунального дома. Как и любой человек, он хочет чаще выходить на улицу, общаться с друзьями и просто видеть, что происходит вокруг.

Мужчина обращался в Фонд социального страхования за помощью. Но учреждение не предоставляет средства на покупку дополнительного инвалидного оборудования. Специалисты оснащают инвалидов базовым и самым необходимым оборудованием, например инвалидным креслом без функции передвижения по лестнице.

«Мы, к сожалению, ступенькоход не выдаём. Мы прописываем определённый перечень технических средств реабилитации, они утверждены законодательным органом. Вот это мы можем дать. Но, например, вертикализатор и другое реабилитационное оборудование мы не можем дать», – прокомментировали в ФСС.

Желающие оказать помощь Сергею могу позвонить по телефону: 8-914-389-12-92.