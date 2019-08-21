Главу Приамурья не устроило, как идет строительство бассейна в Циолковском

Фото: amurobl.ru

21 августа губернатор Амурской области Василий Орлов работал в ЗАТО Циолковский. В населенном пункте глава региона посетил несколько объектов. В частности, он побывал на месте строительства плавательного бассейна – там сейчас ведутся строительно-монтажные работы.

«По бассейну серьезные опасения по подрядчику. Свои замечания подрядчику высказали, у него контрольный срок, к которому объект должен быть сдан, – декабрь. Меня не устраивает на сегодняшний день ни качество работы, ни объем сил, подключенных для строительства объекта», – цитирует Василия Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

«Задача губернатором поставлена. Ее нужно выполнить. Мы сделаем все, чтобы объект был сдан в декабре этого года», – заверил глава ЗАТО Циолковский Сергей Левицкий.

Василий Орлов проинспектировал местную котельную ГП-201.

«По котельной ситуация нормальная. Есть определенные вопросы по дооборудованию этой котельной. Она была построена в свое время силами Роскосмоса, сегодня необходимы незначительные улучшения, но в целом котельная готова для прохождения отопительного сезона. Создан нормативный запас топлива – 200 % от необходимой нормы. По топливу вопросов нет», – резюмировал Василий Орлов.

«В техническом плане газоходы готовы, они работающие. Нет опасений в готовности котлов и работе котельной», – рассказал на объекте министр ЖКХ области Сергей Гордеев.

Кроме того, губернатор посетил сквер, на месте оценил результаты мероприятий по благоустройству территории жилого городка. Там же глава региона пообщался с местными жителями, которые в это время отдыхали в новом сквере, спросил их мнения и замечания по новому месту отдыха. И подытожил: в целом работа выполнена нормально.

«Город участвовал в программе "Благоприятная городская среда". Выделены федеральная субсидия на 3,3 миллиона рублей и наша, муниципальная, на 300 тысяч рублей», – рассказал Сергей Левицкий.

В сквере уложена плитка, установлены фонтан, скамейки, урны, новые светильники, начато озеленение. Также планируется по улице вдоль сквера уложить тротуарную плитку, выполнить капитальный ремонт дороги, сделать стоянку.

«Циолковский развивается и меняется вместе со своими жителями. Даже небольшое изменение в городской среде в виде этого сквера влечет за собой улучшение качества жизни. Сквер становится точкой притяжения для всех жителей, местом культурного отдыха», – сказал глава Циолковского.