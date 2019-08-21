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21августа
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сегодня, 17:12 0

Наводнение в Амурской области унесло жизни больше 100 животных

Наводнение в Амурской области унесло жизни больше 100 животных
Фото: instagram.com/amurskiespasateli

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в своем инстаграм-аккаунте «Амурские спасатели» рассказал, сколько животных погибло во время наводнения. Среди жертв стихии – лошади, коровы, свиньи.

Многие амурчане эвакуировались со своими домашними питомцами. Люди вывозили на сопки и возвышенности крупный рогатый скот, снимали с привязи собак, закидывали на чердаки домашнюю птицу. Когда вода зашла в населенные пункты, спасатели вместе с жителями населенных пунктов на моторных лодках спасали тех, кого не успели увезти в безопасное место.

Однако помочь всем не получилось. Животные гибли в воде из-за сильного течения, с которым не могли справиться. По данным спасателей, за время наводнения на территории Амурской области погибли 153 животных, из них 20 коров, 5 коз, 11 свиней, 2 лошади, 103 птицы, 10 собак, один кролик и одна кошка.

Всех погибших животных убрали с территории населенных пунктов, трупы сожгли в котлованах до пепла, обработали дезинфицирующими средствами и закопали, сообщает ведомство.

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#животные #наводнение

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