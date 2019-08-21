В Благовещенске корпус детсада, где рухнула штукатура, закрыли

«На место выехала рабочая группа, которая проведет анализ ситуации и подготовит план мероприятий для устранения последствий и причин данного происшествия. Потолок уже осмотрели специалисты, предварительно они заключили, что обрушение могло произойти из-за отслаивания – в результате ухудшения качества сцепления штукатурки с несущей плитой. Это может быть связано с изношенностью здания (в эксплуатации сад находится 58 лет). В итоге принято решение провести обследование всего корпуса. После этого будет выдано экспертное заключение, на основании которого будет принято решение о текущем или капитальном ремонте», – прокомментировал первый заместитель мэра Благовещенска Олег Имамеев.

Также Олег Гатауллович добавил, что раз в год в летний период все дошкольные учреждения проходят приемку. Этот детский сад проходил приемку на днях. При визуальном осмотре потолка никаких дефектов выявлено не было.

«Визуально потолок и крыша сухие, намокания не было. Трещин и провисаний также нет. Предварительно известно, что капитальный ремонт потолка не проводился в этом помещении ни разу с 1962 года. Был только косметический ремонт – покраска и побелка. Мы сейчас поднимаем все данные, чтобы точно это подтвердить», – добавил первый заммэра.

В администрации города также добавили, что в настоящее время группа закрыта. Детей до получения результатов строительной экспертизы принимать не будут. 100 воспитанников ждет перераспределение по другим корпусам. Как сообщила начальник управления образования администрации города Благовещенска Элина Поцелуева, такая возможность есть.

«Мы понимаем и те волнения, которые испытали родители, и тот стресс, который испытали дети. Готовы оказать всяческую помощь, в том числе психологическую – для этого будет привлечен психолог детского сада № 5. Ситуация взята на контроль», – сказала министр образования региона Светлана Яковлева.

Как сообщалось ранее, 21 августа в детском саду № 5, в корпусе № 4 по улице Ломоносова, 178, во время пребывания детей в одной из групп обрушилась штукатурка с потолка. В момент происшествия в помещении находилось 13 детей младшего возраста, трое из которых пострадали. Сейчас двое ребят находятся дома, один – на дополнительном обследовании в медучреждении.

По факту случившегося проверку проводят не только власти, но и прокуратура, а также следственное управление. «По данному факту следственным отделом по городу Благовещенск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области организовано проведение доследственной проверки. В рамках проверки будет дана правовая оценка деятельности сотрудников администрации дошкольного образовательного учреждения, ответственных за соблюдение требований безопасности при нахождении детей в указанном учреждении. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщил старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области по взаимодействию со СМИ Алексей Лубинский.