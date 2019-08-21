В Приамурье граждан Китая приговорили к колонии за незаконное пересечение границы

Приговором Магдагачинского районного суда были осуждены две граждан КНР. Их признали виновными в незаконном пересечении государственной границы.

Установлено, что в мае 2019 года иностранцы умышленно незаконно пересекли на моторной лодке госграницу РФ. Их целью был лов рыбы. Мужчины установили рыболовную сеть вдоль российского берега. Действия китайцев были пресечены пограничниками.

Суд учел обстоятельства преступления и назначил иностранцам по 8 месяцев колонии общего режима каждому. Приговор в законную силу еще не вступил.

Кроме того, 1 июля эти граждане были привлечены мировым судом к административной ответственности за нарушение правил, регламентирующих рыболовство. Им назначено наказание в виде штрафа, сообщает прокуратура Амурской области.