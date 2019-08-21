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сегодня, 16:12 0

В Благовещенске за хищение осуждена оператор «Почты России»

В Благовещенске за хищение осуждена оператор «Почты России»
Фото: pixabay.com

Приговором Благовещенского городского суда от 16 августа осуждена 32-летняя жительница Благовещенска – оператор ФГУП «Почта России». Она признана виновной в хищении денежных средств.

Установлено, что в период с апреля 2017 года по март 2018 года горожанка, работая оператором городского отделения почтовой связи, имея свободный доступ к деньгам Благовещенского почтамта, систематически похищала их из операционной кассы. В общей сложности она похитила 302,5 тысячи рублей.

Как сообщает прокуратура Амурской области, подсудимая вину в преступлении признала в полном объеме. Суд учел все обстоятельства (например, совершение преступления в силу «стечения тяжелых жизненных обстоятельств», добровольное частичное возмещение ущерба) и приговорил горожанку к 2 годам колонии общего режима. Осужденной предоставлена отсрочка реального отбывания наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

Приговор не вступил в законную силу. Государственное обвинение поддержала прокуратура Благовещенска.

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#происшествия #суды

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