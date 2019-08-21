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сегодня, 16:04 8

Российская ракета, выпущенная с Восточного на Луну, выйдет дешевле американской

Российская ракета, выпущенная с Восточного на Луну, выйдет дешевле американской
Фото: архив Амур.инфо

Сверхтяжелая ракета «Енисей», предназначенная для полетов к Луне, будет примерно в четыре раза дешевле американского аналога. Проект пока только планируется к реализации. Запустить ракеты хотят с космодрома Восточный в Амурской области.

«У американцев идут такие работы. Мы не хотим ограничиваться одним полетом, нам важно создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем у американцев, эксплуатировать дальний космос. Пока по нашим расчетам российская сверхтяжелая ракета примерно в четыре раза будет дешевле», – цитирует главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина РИА Новости.

Пока проект «Енисей» существует только на бумаге. Ракету планируется разработать и создать в рамках Федеральной целевой программы до 2030 года, которая еще не утверждена правительством. Программа также предполагает создание пилотируемого транспортного корабля и лунного взлетно-посадочного комплекса. До этого Рогозин рассказывал, что создание «сверхтяжа» обойдется России в 700–750 миллиардов рублей.

Сейчас в разных странах разрабатывается уже третье поколение сверхтяжелых носителей. В США это SLS, в России – «Енисей», в Китае – «Чанчжэн-9». Помимо этого, частная американская компания SpaceX в 2018 году провела испытательный пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и ведет разработку еще более тяжелой BFR. В марте НПО «Энергомаш», создающее ракетные двигатели, сообщало, что Россия отстает на 3 года от большинства космических держав в создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса для освоения Луны.

Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент РФ Владимир Путин подписал в начале прошлого года. Первый пуск планируется на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.

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#космодром #космос #российская власть

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Комментарии
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  • inoy

    inoy
    1 час назад

    чисто теоретически)))) а будет дороже, иначе не выгодно будет ...........

  • ay

    ay
    1 час назад

    "Халва, халва!" Ни стартового комплекса, ни ракеты-носителя. Ничего ещё нет. Ничего не готово. Зато дешевле. Как дойдёт до воровства реализации - вот тут-то цена и подскочет.

  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    В нашей стране для своих всё подороже, для чужих всё подешевле. Через жопу всё.

  • retrogr

    retrogr
    1 час назад

    мдааа - чисто теоретически/так-же как и экономию на пенсионерах считали,теперь предпенсионеров заранее заборт выпинывают,будут лапу сосать на минимальной пенсии тк средний низкий ,если вообще будет

  • Квочка

    Квочка
    52 минуты назад

    Главное, чтобы ракета улетела, причем куда надо, т.е. на луну

  • Myxira

    Myxira
    44 минуты назад

    За что Луну-то?...

  • Molex69

    Molex69
    38 минут назад

    Дешевле- потому что упадет в лес)

  • V.M.

    V.M.
    21 минута назад

    для кого дешевле? Для американцев? Уверена,

    А для нас?

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