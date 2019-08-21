Российская ракета, выпущенная с Восточного на Луну, выйдет дешевле американской

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Сверхтяжелая ракета «Енисей», предназначенная для полетов к Луне, будет примерно в четыре раза дешевле американского аналога. Проект пока только планируется к реализации. Запустить ракеты хотят с космодрома Восточный в Амурской области.

«У американцев идут такие работы. Мы не хотим ограничиваться одним полетом, нам важно создать технологию, которая позволит намного дешевле, чем у американцев, эксплуатировать дальний космос. Пока по нашим расчетам российская сверхтяжелая ракета примерно в четыре раза будет дешевле», – цитирует главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина РИА Новости.

Пока проект «Енисей» существует только на бумаге. Ракету планируется разработать и создать в рамках Федеральной целевой программы до 2030 года, которая еще не утверждена правительством. Программа также предполагает создание пилотируемого транспортного корабля и лунного взлетно-посадочного комплекса. До этого Рогозин рассказывал, что создание «сверхтяжа» обойдется России в 700–750 миллиардов рублей.

Сейчас в разных странах разрабатывается уже третье поколение сверхтяжелых носителей. В США это SLS, в России – «Енисей», в Китае – «Чанчжэн-9». Помимо этого, частная американская компания SpaceX в 2018 году провела испытательный пуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy и ведет разработку еще более тяжелой BFR. В марте НПО «Энергомаш», создающее ракетные двигатели, сообщало, что Россия отстает на 3 года от большинства космических держав в создании ракеты-носителя сверхтяжелого класса для освоения Луны.

Указ о создании сверхтяжелой ракеты президент РФ Владимир Путин подписал в начале прошлого года. Первый пуск планируется на 2028 год, стартовый комплекс планируется построить на космодроме Восточный.