Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
21августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:58 0

Девушку парализовало из-за кисти для макияжа

Девушку парализовало из-за кисти для макияжа
Фото: pixabay.com

Женщина позаимствовала кисть для макияжа у подруги. Она хотела замазать на лице прыщ, но в результате осталась парализованной.

27-летняя австралийка Джо Джилкрист (Jo Gilchrist) взяла кисть, чтобы замазать тональным кремом прыщ. Вскоре у нее возникла сильная боль в спине. Оказалось, что с кистью она внесла в организм смертельную инфекцию, которая добралась до позвоночника Джилкрист и парализовала нижнюю часть ее тела.

«Та боль была сильнее, чем при родах», — рассказала пострадавшая и добавила, что врачи боялись распространения инфекции по всему телу.

Австралийке сделали операцию и сообщили, что она останется прикованной к инвалидному креслу на всю жизнь.

Позже выяснилось, что у подруги Джилкрист, которая одолжила ей кисть, на лице образовалась самая опасная форма стафилококка. «Моя лучшая подруга чувствует себя ужасно, но это вовсе не ее вина. У меня просто слабый иммунитет, и мой организм стал идеальной средой для размножения бактерий», — резюмирует Джилкрист.

В больнице она провела не один месяц, а потом стала жить в новых обстоятельствах и растить маленького сына. Джилкрист прошла курс физиотерапии и тренировок, надеясь вернуть себе возможность ходить. И это ей удалось год спустя, сообщает «Лента.ру».

Просмотров всего: 49

#здоровье #происшествия

распечатать


Происшествия

Невероятные приключения итальянцев в России: у иностранцев в Амурской области угнали автомобиль
Происшествия 3

В Благовещенске корпус детсада, где рухнула штукатура, закрыли
Происшествия

В Приамурье граждан Китая приговорили к колонии за незаконное пересечение границы
Происшествия

В Благовещенске за хищение осуждена оператор «Почты России»
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь