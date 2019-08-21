Девушку парализовало из-за кисти для макияжа

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Женщина позаимствовала кисть для макияжа у подруги. Она хотела замазать на лице прыщ, но в результате осталась парализованной.

27-летняя австралийка Джо Джилкрист (Jo Gilchrist) взяла кисть, чтобы замазать тональным кремом прыщ. Вскоре у нее возникла сильная боль в спине. Оказалось, что с кистью она внесла в организм смертельную инфекцию, которая добралась до позвоночника Джилкрист и парализовала нижнюю часть ее тела.

«Та боль была сильнее, чем при родах», — рассказала пострадавшая и добавила, что врачи боялись распространения инфекции по всему телу.

Австралийке сделали операцию и сообщили, что она останется прикованной к инвалидному креслу на всю жизнь.

Позже выяснилось, что у подруги Джилкрист, которая одолжила ей кисть, на лице образовалась самая опасная форма стафилококка. «Моя лучшая подруга чувствует себя ужасно, но это вовсе не ее вина. У меня просто слабый иммунитет, и мой организм стал идеальной средой для размножения бактерий», — резюмирует Джилкрист.

В больнице она провела не один месяц, а потом стала жить в новых обстоятельствах и растить маленького сына. Джилкрист прошла курс физиотерапии и тренировок, надеясь вернуть себе возможность ходить. И это ей удалось год спустя, сообщает «Лента.ру».