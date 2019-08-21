«У тебя г*вно льется!»: в Благовещенске слили на дорогу дурнопахнущую жидкость (видео)

Фото: кадр видео

Житель Благовещенска прислал в редакцию ИА «Амур.инфо» видео, которое 21 августа сделал на улице Пограничной. Горожанин запечатлел машину, сливавшую на дорогу во время езды дурно пахнущую жидкость, по всей видимости, нечистоты.

«Я ехал, и у меня прямо перед носом вырулила машина с кладбища, у нее открыт сзади кран, напор этот льет. Я гнался за ним по Пограничной, снимал это и остановил его», – рассказал мужчина.

В ролике видно, что горожанин не стал сдерживать эмоции: «У тебя г*вно льется из трубы! (…) Ты сливаешь г*вно на дорогу!». Человек, который находился в машине, заявил, что это вода. Закончилось всё тем, что водитель закрыл кран, и автомобиль продолжил движение.

Благовещенец зафиксировал номер этой машины: «А 685 ОК 28». На автомобиле сбоку нанесен номер мобильного телефона, но дозвониться по нему агентству не удалось – абонент оказался временно заблокирован.