В Белогорье впервые за 32 года отремонтировали бассейн

Ремонт бассейна в оздоровительном спортивном комплексе «Белогорье» одноименного села вышел на финишную прямую. Сейчас в здании завершают работы: наводят порядок после ремонта и красят стены.

Бассейн откроется в середине октября и начнет работать с наступлением отопительного сезона, чтобы успеть нагреть помещения и воду для плавания. Пока рабочие заканчивают ремонт, ванну бассейна уже заполнили водой. Потом ее снова спустят, чтобы продезинфицировать ванну и снова наполнить ее.

Ванну бассейна капитально не ремонтировали с 1987 года. В предыдущие годы ее периодически ремонтировали, устраняя мелкие неполадки. В прошлом году за ремонт взялись капитально. Он прошел в два этапа: сначала строители сделали кровлю, а в этом году приступили к основным работам.

«Ремонт ванне бассейна требовался давно, в некоторых местах отваливалась плитка. Благодаря капитальному ремонту плавать в ней стало безопасно – емкость и дорожки вокруг обложили новой плиткой с использованием современных материалов», – рассказал директор Амурской областной спортивной школы Сергей Кочегаров.

Кроме плитки в ванне бассейна, в помещении заменили потолок из стеклоткани на более современный материал и сделали освещение. Одним из масштабных этапов работ стала замена старых окон на новые металлопластиковые. На все работы потрачено более 9,5 миллиона рублей. Деньги выделены из резервного фонда правительства РФ. Так власти откликнулись на обращение областного министерства по физической культуре и спорту помочь с капитальным ремонтом бассейна, сообщает правительство Амурской области.

Бассейн в селе Белогорье – один из самых старых в Приамурье. Его глубина – от 1,5 до 5 метров. Поэтому ванну бассейна не используют для тренировок спортсменов, а только для проведения соревнований. Амурчане тоже могут в нем поплавать, в том числе и с детьми. Температура воды поддерживается на уровне 38 градусов.

Чаще всего этот бассейн использовали для норм сдачи ГТО. После ремонта он сможет принимать соревнования не только местного уровня, но и регионального. Ежегодно спортивный комплекс «Белогорье» посещают около 18 тысяч человек.

В Приамурье создаются все необходимые условия для занятий спортом. В области ремонтируют старые и строят новые спортивные объекты. В ходе реализации регионального проекта «Спорт – норма жизни», который входит в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта в Амурской области», регион получит средства из федерального бюджета на оснащение современным оборудованием 21 малой спортивной площадки. В этом году таких будет восемь – в городах Шимановск, Завитинск, Благовещенск, селах Марково, Ромны, Новосергеевка, Черновка и поселке Токур. В 2020 году современное оборудование установят на четырех площадках – в Райчихинске, Сковородине, селе Новокиевский Увал и в Тындинском районе. С 2021 по 2023 год будут оборудованы по три площадки ежегодно.

Кроме того, новое оборудование в 2019 году получат два ФОКа открытого типа в городе Белогорске и селе Томское. Они будут включать мини-футбольное поле с беговыми дорожками, хоккейную коробку или универсальную спортивную площадку. На современное оснащение в этом году потратят более 77 миллионов рублей федерального бюджета и более 2 миллионов рублей из областного бюджета.

В рамках развития сельских территорий в этом году построят мини-футбольное поле в селе Екатеринославка. Его должны сдать в эксплуатацию к 1 сентября. На все работы потратят более 6 миллионов рублей из федерального бюджета и более 2,5 миллиона – из областного. Проект «Спорт – норма жизни» будет действовать до 2024 года. Его бюджет составляет 570 миллионов рублей.

В Приамурье строительство спортивных объектов идет и благодаря программе «Газпром – детям». Во время реализации этой программы в поселке Магдагачи и в других районах региона появятся физкультурно-оздоровительные комплексы. В городе Тында ФОК будет с ледовым полем, а в Благовещенске и селе Тамбовка ФОКи с универсальными залами. Также в ходе реализации программы «Газпром – детям» с 2017 года в области построили 15 многофункциональных стадионов в населенных пунктах области. Они включают в себя современное поле для мини-футбола, волейбольную, баскетбольную площадку, беговую дорожку и тренажеры.

Региональные власти Приамурья развивают спорт. Активное финансирование проектов по популяризации спорта идет не только из федерального, но и из регионального и местных бюджетов. В этом году местные власти ЗАТО Циолковский завершат строительство плавательного бассейна за счет своего бюджета. А за счет СИБУРа в Благовещенске на набережной появился центр уличного баскетбола с пятью зонами и трибунами, рассчитанными на 150 мест.

Амурчанам доступны 35 региональных спортивных федераций и более 80 видов спорта. Ими занимаются 217 тысяч амурских спортсменов. Самые популярные в регионе игровые виды спорта: волейболом занимаются более 13 тысяч человек, баскетболом на тысячу меньше, а футболом более 10 тысяч спортсменов. 7 тысяч человек увлекаются различными единоборствами.

Одна из важнейших задач, стоящих перед региональными властями – формирование здорового образа жизни среди амурчан, в том числе и с ограниченными возможностями здоровья. Это подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов. Так областное правительство выполняет поручение президента России Владимира Путина – к 2024 году увеличить число людей, регулярно занимающихся физкультурой и спортом до 55 %.