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сегодня, 15:07 1

Ольга Бузова «бросилась под колеса» Эвелины Блёданс

Ольга Бузова «бросилась под колеса» Эвелины Блёданс
Фото: «Дни.ру»

Эвелина Бледанс попала в дорожно-транспортное происшествие. В нее врезался джип. Эвелина очень удивилась, когда обнаружила, что ее подсекла Ольга Бузова.

В распоряжении известного актера Станислава Садальского оказались фотографии, сделанные сразу после аварии с участием Эвелины Блёданс и Ольги Бузовой. Блёданс и Садальский вместе играют в театре, и Эвелина по-дружески рассказала Стасу подробности, а тот выложил их в Инстаграм.

«Еду, никого не трогаю, по Ленинскому проспекту после трудового дня, думаю о том, как же ужасно будет все-таки, если заставят снять тонировку со стекол и в пробках все автомобилисты, включая меня, будут сидеть как в огромном зале ожидания, а не в своем маленьком дорожном домике... (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)», – начал рассказ от лица Блёданс актер.

«И вдруг резко, поворачивая вправо с третьего ряда, меня подсекает, да просто "бросается под колеса" разъяренный джип. Если б интуитивно я не была уверенна, что за рулем девушка, подумала бы – "Вот он, оригинальный способ знакомства со звездой!!!" – отметила актриса.

На въехавшем в Эвелину автомобиле образовалась вмятина, пишут «Дни.ру». Тут актриса и обнаружила, что столкнулась с машиной Ольги Бузовой – звездой известного своими скандалами телепроекта «Дом-2».

«Когда злостная нарушительница кинулась мне на шею, я поняла, что машина мчалась из "Дома-2", а за рулем была – Ольга Бузова. Люди там годами строят свою любовь!!! Какие правила?! Иииу. Мои нервы», – завершила рассказ Эвелина Бледанс.

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#ДТП #происшествия #транспорт #шоу-бизнес

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  • mm_Игорь

    mm_Игорь
    1 час назад

    какая интересная новость

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