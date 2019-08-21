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сегодня, 15:07 10

ЧП в Благовещенске: в игровой детского сада рухнула часть потолка (видео)

ЧП в Благовещенске: в игровой детского сада рухнула часть потолка (видео)
Фото: скриншот видео

Обновлено: 16:21

В благовещенском детском саду № 5 произошло ЧП. В игровой младшей группы с потолка упала штукатурка. Это случилось в первой половине дня.

В момент происшествия в игровой находились дети 3-4 лет. По словам родителей, пострадали трое дошколят, у них ушибы и ссадины. В мэрии города информацию о пострадавших подтвердили, уточнив, что из-за падения штукатурки медицинская помощь понадобилась двум воспитанникам, они были осмотрены специалистами медучреждения. На текущий момент один ребенок находится дома, второй – в больнице. Мама третьего ребенка от госпитализации отказалась.

В минздраве региона в свою очередь рассказали, что в АОДКБ была доставлена девочка возрастом 2 года 9 месяцев, ее состояние удовлетворительное, серьезных травм нет.

На место выехала комиссия управления образования города. На месте работают исполняющий обязанности мэра города Олег Имамеев, министр образования Амурской области Светлана Яковлева, заместитель мэра Юлия Рябинина, начальник управления образования города Элина Поцелуева, сотрудники ГУКС.

Также в детсад выехали сотрудники Благовещенской городской прокуратуры. «Началась проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства, регламентирующего безопасность детей в дошкольном учреждении, организации контроля со стороны администрации образовательного учреждения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования», – сообщили в прокуратуре Амурской области.

Просмотров всего: 3928

#дети #происшествия

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Комментарии
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  • Брудершафт

    Брудершафт
    2 часа назад

    а до этого прокуратура садик не проверяла?ведь было сообщено что проверили все садики и школы

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Когда-то, детский сад №30 "Солнышко"

    Может, пора заменить само здание?...

  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Пострадавшим деткам скорейшего выздоравливания.

  • Татьяна0303003

    Татьяна0303003
    1 час назад

    Маленькие зайчики, напугались так

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    родители ремонт наверное делали ...скидывались всей группой ,да что там группой,всем миром и чей то папа очумелые ручки сделал красивый ремонт

  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    родители ремонт наверное делали ...скидывались всей группой ,да что там группой,всем миром и чей то папа очумелые ручки сделал красивый ремонт

  • sabotazh

    sabotazh
    20 минут назад

    С каких пор у нас Имамеев ио мэра города?

  • Терминатор

    Терминатор
    15 минут назад

    Халатность на каждом шагу. Детей жалко.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    3 минуты назад

    sabotazh

    С каких пор у нас Имамеев ио мэра города?



    Поясняю: баба Валя отсутствует (отпуск, командировка, болезнь и т.д.), Имамеев первый заместитель. Отдел кадров издаёт приказ на исполнение обязанностей мэра. Ларчик просто открывался.

  • Альтер

    Альтер
    2 минуты назад

    Щас сделают круглые глаза и накажут виновных

    Это как с мостом-пока не рухнул и не прогремели на всю страну не стали проверять состояние всех остальных мостов наперегонки

    Щас и тут-начнут внезапно все проверять (если вообще начнут)

    Сделать анализ выделяемых денег ежегодно-вообще сколько денег выделается, и КАК проверяется состояние садиков ежегодно, как составляются сметы финансирования по СОДЕРЖАНИЮ в надлежащем состоянии дошкольных учреждений за ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

    А просто-кто КАК подал, кому КАК выделили, и кто как освоил

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