ЧП в Благовещенске: в игровой детского сада рухнула часть потолка (видео)

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Обновлено: 16:21



В благовещенском детском саду № 5 произошло ЧП. В игровой младшей группы с потолка упала штукатурка. Это случилось в первой половине дня.

В момент происшествия в игровой находились дети 3-4 лет. По словам родителей, пострадали трое дошколят, у них ушибы и ссадины. В мэрии города информацию о пострадавших подтвердили, уточнив, что из-за падения штукатурки медицинская помощь понадобилась двум воспитанникам, они были осмотрены специалистами медучреждения. На текущий момент один ребенок находится дома, второй – в больнице. Мама третьего ребенка от госпитализации отказалась.

В минздраве региона в свою очередь рассказали, что в АОДКБ была доставлена девочка возрастом 2 года 9 месяцев, ее состояние удовлетворительное, серьезных травм нет.

На место выехала комиссия управления образования города. На месте работают исполняющий обязанности мэра города Олег Имамеев, министр образования Амурской области Светлана Яковлева, заместитель мэра Юлия Рябинина, начальник управления образования города Элина Поцелуева, сотрудники ГУКС.

Также в детсад выехали сотрудники Благовещенской городской прокуратуры. «Началась проверка, в ходе которой будет дана оценка исполнению законодательства, регламентирующего безопасность детей в дошкольном учреждении, организации контроля со стороны администрации образовательного учреждения. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования», – сообщили в прокуратуре Амурской области.