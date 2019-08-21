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21августа
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сегодня, 14:33 0

Амурчане и сахалинцы совершили мотопутешествие по России (фото, видео)

Амурчане и сахалинцы совершили мотопутешествие по России (фото, видео)

Двое жителей Благовещенска и двое из Южно-Сахалинска совершили путешествие по России на мотоциклах. Конечной точкой масштабной экспедиции стал Крым, а начальной – столица Амурской области.

Как рассказал ИА «Амур.инфо» один из участников поездки Александр, старт из областного центра был дан 20 июня. В ходе путешествия мотоциклисты посетили Улан-Удэ, Новосибирск, Челябинск и другие населенные пункты страны. В частности, они были на озере Байкал.

«На Байкале мы останавливались перед Слюдянкой, поселок называется Мангутай, там даже не поселок, а деревушка. Прямо на берегу у нас был гостиничный дом, называется "Байкальская заимка". Мы там заказали баню, отдохнули, попарились, в Байкал попрыгали», – рассказывает Александр.

По словам мужчины, заезжали они и в город Тулун Иркутской области, который оказался затоплен буквально через два дня после этого.

Конечной точкой экспедиции стало село Оленевка в Крыму, где был 6-дневный отдых. Обратно возвращались самолетом.

Суммарный мотопробег от Благовещенска Александр оценил в 10 300 километров.

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#транспорт #туризм

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