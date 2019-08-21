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сегодня, 14:07 0

Маленькая петербурженка, пострадавшая в бассейне в Турции, в критическом состоянии

Маленькая петербурженка, пострадавшая в бассейне в Турции, в критическом состоянии
Фото: Booking.com

Отец 12-летней россиянки, которую засосало в бассейн отеля Sunhill в Бодруме, рассказал о здоровье дочери. Девочка по-прежнему остается в критическом состоянии.

«Ту цель, которую мы для себя ставили, мы добились. На нас хотя бы обратил внимание МИД, с нами начали хотя бы нормально общаться туроператор и страховая компания, с нами уже связалась администрация Санкт-Петербурга», — рассказал мужчина и отметил, что семье обещали оказать поддержку.

По словам пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирины Касимовой, страховая компания делает все необходимое, а генконсульство России в Анталье следит за ситуацией.

Родителям рекомендовано письменно обратиться в Минздрав РФ, чтобы при необходимости эвакуировать дочь в профильную клинику в России, говорится в сообщении посольства РФ в Анкаре. Ранее дипломаты отмечали, что случай признан страховым, расходы на лечение возместит страховая компания в рамках предусмотренного лимита, туристическая компания и сервисная страховая служба помогают родителям, пишет РИА Новости.

18 августа руку 12-летней девочки затянуло в трубу бассейна на турецком курорте. По словам матери, первым ребенка под водой увидел отец. Он пытался ее вытащить, но руку засосало в трубу насоса. Когда он позвал на помощь, подключились другие гости.

Мать девочки отметила, что руку из насоса не удалось вытащить даже после того, как работники отеля его выключили. Девочку так и вытащили с куском трубы на руке.

Сейчас она лежит в больнице города Денизли. Ее состояние оценивается как критическое, пишет «Лента.ру».

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#дети #здоровье #отдых #происшествия

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