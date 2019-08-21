Африканскую чуму свиней подозревают у животных в селе Волково

«И снова африканская чума свиней. Пробы заболевших животных из 2 хозяйств села Волково подтвердили неутешительный диагноз. По решению внеочередного заседания чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, территории двух ЛПХ в селе Волково считаются эпизоотическими очагами», – сообщила в своем инстаграм-аккаунте администрация Благовещенского района.

В первую угрожаемую зону радиусом 10 километров вошли села Волково, Грибское, Ровное, Заречный, Усть-Ивановка, Владимировка, Дроново Благовещенского района и село Лозовое Тамбовского района. Во вторую угрожаемую зону – территорию радиусом 14 километров ­– попали Зазейский, Каникурган, Передовое и Удобное Благовещенского района, а также Садовое и Толстовка Тамбовского района и Крещеновка Ивановского района, сообщает подробности администрация Благовещенского района.

Корреспондент Амур.инфо обратился за комментариями к начальнику управления ветеринарии и племенного животноводства. Сергей Самохвалов предложил дождаться результатов анализов, которые взяли у заболевших животных. Только тогда специалисты смогут заключить, что это действительно африканская чума свиней. Между тем в угрожаемой зоне уже идет подсчет свинопоголовья.

В начале августа из-за вспышки этого опасного заболевания в селах Усть-Ивановка и Ровное было уничтожено все свинопоголовье местных жителей и фермеров – более семисот свиней.

Одна из крупнейших в регионе свиноферм на 4 тысячи голов располагается как раз у села Волково. Если диагноз будет подтвержден, все животные будут уничтожены.

Глава Благовещенского района Евгений Седых сообщил корреспонденту Амур.инфо, что сейчас ветеринары и власти ждут заключения ветеринарной лаборатории из Покрова. Но уже определены первоочередные мероприятия и угрожаемые зоны, в которые на этот раз вошли села трех районов – Благовещенского, Тамбовского и Ивановского. По информации Евгения Седых, если диагноз будет подтвержден, уничтожению подлежит около пяти тысяч голов свиней.

«Что сейчас будет твориться, это просто ужас. Это очень печально», – оценил происходящее фермер из Усть-Ивановки, лишившийся из-за африканской чумы свиней около двухсот животных. Кстати, компенсации за отчужденных свиней местным жителям выплачивать еще не начали.